Νέα σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,2 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 7.24 το πρωί 51 χιλιόμετρα στον θαλάσσιο χώρο βόρεια του Ηρακλείου Κρήτης σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος είναι 14 χιλιόμετρα.

Ασθενής σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε προηγηθεί και στις 05:07 το πρωί, στον θαλάσσιο χώρο 50 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου, ή 293 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 15,2χλμ

Πηγή: skai.gr

