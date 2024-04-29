Πρωταθλήτρια Γαλλίας για 3η διαδοχική σεζόν και 12η στην Ιστορία της αναδείχθηκε χθες το βράδυ (28/4) η Παρί Σεν Ζερμέν.
Τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Ligue 1, η ήττα της Μονακό από τη Λιόν στο «Παρκ Ολιμπίκ» με 3-2 έστεψε αυτόματα πρωταθλητές για τη σεζόν 2023/2024 τους «πρωτευουσιάνους», που παρά το χθεσινοβραδινό (27/4) εντός έδρας 3-3 με την Χάβρη έχουν διαφορά 12 βαθμών από τους Μονεγάσκους (70 έναντι 58).
Με τρεις αγωνιστικές ν΄ απομένουν είναι αδύνατο να καλυφθεί, οπότε η ομάδα του Λουίς Ενρίκε το μόνο που έχει να σκεφτεί στο εξής είναι οι ημιτελικοί του Champions League με την Ντόρτμουντ (πρώτο παιχνίδι την 1η Μαΐου επί γερμανικού εδάφους).
Ο Ομπαμεγιάνγκ τα έκανε όλα για την Μαρσέιγ στην αναμέτρηση με τη Λανς, με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 31ης αγωνιστικής. Άνοιξε το σκορ στο 1' κι από δική του ασίστ στο 85' ο Γκουέγε διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ της ομάδας της Μασσαλίας.
Με το «τρίποντο» αυτό οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο -2 από την 6η θέση και το τελευταίο ευρωπαϊκό «εισιτήριο», που προς το παρόν κρατά η σημερινή της αντίπαλος.
Νωρίτερα, μετά από ένα συγκλονιστικό ματς με μεγάλες ανατροπές, η Μπρεστ επικράτησε εκτός έδρας της Ρεν με 5-4 κι επέστρεψε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έναν βαθμό μπροστά από τη Λιλ.
