Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σύγκρουση νταλίκας με δυο ΙΧ αυτοκίνητα σημειώθηκε στις 8 το πρωί, στο ανοδικό ρεύμα της Λ. Κηφισού – στο ύψος της Ιεράς Οδού- με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λαχαναγοράς τυ Ρέντη προς το σημείο της σύγκρουσης.

Στη Λ. Κηφισού σημειώνονται επίσης καθυστερήσεις στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς Νέα Χαλκηδόνα και στην κάθοδο από Αττική Οδό προς Ιερά Οδό.

Αρκετή κίνηση θα βρουν επίσης οι οδηγοί:

- Στον άξονα Εθνικής Αντίστασης – Καποδιστρίου προς Νέα Φιλοθέη λόγω έργων

- Στην άνοδο της Λ. Φυλής , στο Καματερό και

- Στον Σκαραμαγκά.

Αναστέλλονται οι εργασίες στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, για τις ημέρες των εορτών του Πάσχα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.