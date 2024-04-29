Ντοκ Ρίβερς: «Μπορεί να παίξει ο Αντετοκούνμπο στη σειρά, αλλά δεν θα τον θέσουμε σε κίνδυνο»

Οι Μπακς παίζοντας ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά αυτή τη φορά και χωρίς τον Ντέμιαν Λίλαρντ έχασαν με126-113 από τους Πέισερς και απέχουν μια ήττα από τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο των playoffs του ΝΒΑ (3-1). Ο Ντοκ Ρίβερς παρότι ελπίζει ακόμη να δει τον Greek Freak να παίζει σε αυτή τη σειρά ξεκαθαρίζει πως η ομάδα του δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του.



«Πιστεύω πως υπάρχουν πιθανότητες να παίξει σε αυτή τη σειρά. Πραγματικά το πιστεύω. Είμαι πιο αισιόδοξος. Στην προπόνηση το πρωί της Κυριακής πήγε καλά, έκανε κινήσεις, σουτ, έτρεξε, όλα αυτά είναι καλά σημάδια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θέλουμε να είναι υγιής και δεν πρόκειται να τον θέσουμε σε κίνδυνο, θα πάμε με τους παίκτες που είναι έτοιμοι να παίξουν», τόνισε ο προπονητής των Μπακς μετά το Game 4.



«Τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο δυνατό, πίστεψαν πως μπορούν να κερδίσουν, παρά τα προβλήματά μας. Πρέπει να δούμε κάθε παιχνίδι με τη σειρά που έρχεται. Ας το δούμε έτσι: έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια στην έδρα μας και οι Πέισερς ένα στη δική τους. Έτσι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι και μετά θα δούμε τη συνέχεια», πρόσθεσε.



Ο Μπρουκ Λόπεζ είπε με τη σειρά του: «Ο Γιάννης είναι ο υπέρτατος παίκτης ομάδας, είναι συνέχεια δίπλα μας και αυτό είναι σπουδαίο, αλλά δεν θέλουμε να μπει σε κίνδυνο αν δεν είναι εντάξει. Κάνει τις θεραπείες του, όπως πρέπει και θέλουμε να κάνει ό,τι είναι πιο έξυπνο για τον ίδιο».

