Πρίγκιπας Χάρι: «Bέβαιος» ότι η ασθένεια του Καρόλου μπορεί να επανενώσει τη βασιλική οικογένεια

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε σήμερα «βέβαιος» πως η ασθένεια του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, θα επιτρέψει το να επανενωθεί η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, η οποία έχει χωριστεί εδώ χρόνια από τις εντάσεις στους κόλπους της και τις συνταρακτικές εξομολογήσεις.

Ο πρίγκιπας, που ζει από το 2020 στην Καλιφόρνια μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, μετέβη αεροπορικώς στις αρχές Φεβρουαρίου στο Λονδίνο προκειμένου να επισκεφθεί τον βασιλιά Κάρολο, λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανακοίνωση για τη διάγνωση του καρκίνου, από τον οποίο πάσχει ο μονάρχης.

«Μπήκα σε ένα αεροπλάνο και πήγα να τον δω αμέσως μόλις μπόρεσα», περιέγραψε ο Χάρι σε δηλώσεις του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο μιας οικογενειακής συμφιλίωσης λόγω αυτής της νέας κατάστασης, ο 39χρονος πρίγκιπας απάντησε: «Ναι, είμαι βέβαιος για αυτό».

«Αγαπώ την οικογένειά μου. Το γεγονός ότι μπόρεσα να πάρω το αεροπλάνο, να τον δω και να περάσω χρόνο μαζί του, είμαι ευγνώμων για αυτό», επισήμανε.

Αν και επικεντρώνεται πλέον στη «δική του οικογένεια», είπε πως έχει κι άλλα ταξίδια προγραμματισμένα, στο πλαίσιο των οποίων θα «περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Θα βλέπω την οικογένειά μου όσο μπορώ», υποσχέθηκε.

Η επιστροφή του στο Λονδίνο προκάλεσε ερωτήματα και εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο μιας συμφιλίωσης ή τουλάχιστον μιας συνάντησης με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ουίλιαμ, με τον οποίο οι σχέσεις έχουν διακοπεί μετά τις επαναλαμβανόμενες δημόσιες επιθέσεις του Χάρι εναντίον του και της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

