Καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή ομήρων ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε δήλωσε την Τετάρτη ότι η ομάδα δείχνει ευελιξία στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμη να συνεχίσει τις μάχες.

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται γύρω από ένα προσχέδιο πλαισίου το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες περιελαμβάνει κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες και απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς καθώς επίσης και Παλαιστινίων από το Ισραήλ.

Κάλεσε τον αραβικό κόσμο να εργαστεί για τον τερματισμό της πείνας στη Γάζα και τον «άξονα αντίστασης» να εντείνει τις προσπάθειες για λογαριασμό του πληθυσμού της Γάζας.

Νωρίτερα σήμερα, το Κατάρ κατήγγειλε το Ισραήλ για αυτό που αποκάλεσε «εσκεμμένη πείνα του παλαιστινιακού λαού».

Σε τηλεοπτική ομιλία του από τη Βηρυτό, το Reuters αναφέρει ότι ο Χανίγιε κάλεσε επίσης τους Παλαιστίνιους στην Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη να βαδίσουν στο τέμενος al-Aqsa για να προσευχηθούν την πρώτη ημέρα του Ραμαζανιού.

