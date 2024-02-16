Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρθηκε «με μικρές απώλειες» από μια θέση την οποία κρατούσε στα νότια της Αβντιίβκα, της πόλης στην ανατολική Ουκρανία όπου η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, αφού εντάθηκαν οι ρωσικές επιθέσεις για την κατάληψή της.

Για την Ουκρανία υπάρχει ο κίνδυνος να αναγκαστεί να εγκαταλείψει αυτήν την πόλη, που σήμερα είναι σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένη, λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Από την άλλη, η Ρωσία, διαθέτοντας περισσότερους άνδρες και πυρομαχικά, μπορεί να ελπίζει ότι θα την καταλάβει, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο της εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου. Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη συμβολική νίκη της Ρωσίας μετά την αποτυχημένη αντεπίθεση του Κιέβου, το περασμένο καλοκαίρι.

«Κρατήσαμε αυτήν τη θέση για όσο διάστημα μας επέτρεπε να αποκρούουμε και να καταστρέφουμε αποτελεσματικά τον εχθρό. Η απόφαση να αποσυρθούμε ελήφθη για να εξοικονομήσουμε προσωπικό και να βελτιώσουμε την επιχειρησιακή κατάσταση» ανέφερε στο Telegram ο στρατηγός Ολεξάντρ Ταρνάφσκι, ο Ουκρανός διοικητής της ζώνης αυτής.

Η απόσυρση από αυτήν την οχυρωμένη θέση έγινε «με μικρές απώλειες», διαβεβαίωσε. Σε άλλες απειλούμενες ζώνες, εφόσον χρειαστεί, οι ουκρανικές δυνάμεις θα μετακινηθούν επίσης σε νέες θέσεις τις οποίες προετοιμάζουν ώστε να κρατήσουν την πόλη, πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα, ο Ταρνάφσκι έκανε λόγο για «σφοδρές μάχες» στην πόλη, όπου «ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται από πολλές πλευρές ταυτόχρονα». Διαβεβαίωσε όμως ότι συνεχίζεται η αποστολή ενισχύσεων και εφοδίων στους Ουκρανούς στρατιώτες.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη» δήλωσε εξάλλου στην τηλεόραση ο εκπρόσωπος της 3ης Ταξιαρχίας Ολεξάντρ Μποροντίν. Η μονάδα αυτή είχε πολεμήσει επίσης στην Μπαχμούτ και στάλθηκε τις τελευταίες ημέρες για να υπερασπιστεί την Αντβιίβκα.

Πηγή: skai.gr

