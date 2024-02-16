Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ θα δώσει το παρών στη λαμπερή τελετή των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου - γνωστά και ως Βραβεία BAFTA - χωρίς όμως τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον, καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή της από την εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε στις 16 Ιανουαρίου.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το παλάτι του Κένσινγκτον επιβεβαιώνεται ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας, «θα παραστεί στην τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA στο Royal Festival Hall την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου» όπως αναφέρει το People.

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ είναι πρόεδρος της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών από το Φεβρουάριο του 2010, ενώ ο παππούς του Φίλιππος, ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ακαδημίας.

Οικοδεσπότης της φετινής τελετής είναι για πρώτη φορά ο Σκωτσέζος ηθοποιός και πρωταγωνιστής του «Doctor Who» Ντέιβιντ Τένναντ (David Tennant). Μεταξύ των παρουσιαστών που θα ανέβουν στη σκηνή του Royal Festival Hall, θα είναι οι Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett), Χιου Γκραντ (Hugh Grant), Μπράις Ντάλας Χάουαρντ (Bryce Dallas Howard), Dua Lipa και Ντέιβιντ Μπέκαμ (David Beckham).

