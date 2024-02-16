Λογαριασμός
Οι Αρχές της Μόσχας προειδοποιούν ενάντια σε διαδηλώσεις για τον θάνατο του Ναβάλνι

«Η διοργάνωση ή η διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων, τα καλέσματα και η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις συνιστούν διοικητικό αδίκημα», προειδοποίησε η Γενική Εισαγγελία της Μόσχας, σημειώνοντας ότι «προειδοποιεί ενάντια σε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου»

Οι αρχές της Μόσχας προειδοποίησαν σήμερα τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας ενάντια σε τυχόν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδηλώσεις μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Η διοργάνωση ή η διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων, τα καλέσματα και η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις συνιστούν διοικητικό αδίκημα», προειδοποίησε η Γενική Εισαγγελία της Μόσχας, σημειώνοντας ότι «προειδοποιεί ενάντια σε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου».

