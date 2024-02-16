Οι αρχές της Μόσχας προειδοποίησαν σήμερα τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας ενάντια σε τυχόν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδηλώσεις μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι.
«Η διοργάνωση ή η διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων, τα καλέσματα και η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις συνιστούν διοικητικό αδίκημα», προειδοποίησε η Γενική Εισαγγελία της Μόσχας, σημειώνοντας ότι «προειδοποιεί ενάντια σε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου».
