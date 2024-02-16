Λογαριασμός
Λουλούδια σε μνημεία για τον Ναβάλνι: Συγκεντρώσεις στη Ρωσία και σε άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες – Δείτε βίντεο

Κινητοποίηση από τις ρωσικές αρχές, οι οποίες προειδοποιούν τους συγκεντρωμένους - Μια ηλικιωμένη φώναζε: «δεν φοβάμαι!» - Μεγάλη συγκέντρωση στη Γεωργία

Ναβάλνι

Διαδηλώσεις για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις στη Ρωσία, από στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη μέχρι το Καζάν, σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες όπως η Γεωργία, αλλά και σε ξένες πρωτεύουσες όπως το Βελιγράδι. Πολίτες καταθέτουν συμβολικά λουλούδια σε μνημεία για την αντίσταση.

Στην Αγία Πετρούπολη μια ηλικιωμένη φώναζε: «δεν φοβάμαι! Μπορούν μόνο να σκοτώσουν. Είμαστε 140 εκατομμύρια! Δεν μπορούμε να σηκωθούμε και να πούμε: ‘’Φύγε από εδώ;!’’»  φώναζε αγανακτισμένη η 83χρονη γυναίκα.

Navalny

Οι ρωσικές αρχές φαίνεται ότι έχουν κινητοποιηθεί.

Οι αρχές της Μόσχας προειδοποίησαν τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας ενάντια σε τυχόν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδηλώσεις μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Ναβάλνι.

«Η διοργάνωση ή η διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων, τα καλέσματα και η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις συνιστούν διοικητικό αδίκημα», προειδοποίησε η Γενική Εισαγγελία της Μόσχας, σημειώνοντας ότι «προειδοποιεί ενάντια σε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου» τονίζεται.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

