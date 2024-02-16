Διαδηλώσεις για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις στη Ρωσία, από στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη μέχρι το Καζάν, σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες όπως η Γεωργία, αλλά και σε ξένες πρωτεύουσες όπως το Βελιγράδι. Πολίτες καταθέτουν συμβολικά λουλούδια σε μνημεία για την αντίσταση.

Στην Αγία Πετρούπολη μια ηλικιωμένη φώναζε: «δεν φοβάμαι! Μπορούν μόνο να σκοτώσουν. Είμαστε 140 εκατομμύρια! Δεν μπορούμε να σηκωθούμε και να πούμε: ‘’Φύγε από εδώ;!’’» φώναζε αγανακτισμένη η 83χρονη γυναίκα.

Οι ρωσικές αρχές φαίνεται ότι έχουν κινητοποιηθεί.

Οι αρχές της Μόσχας προειδοποίησαν τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας ενάντια σε τυχόν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδηλώσεις μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Ναβάλνι.

«Η διοργάνωση ή η διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων, τα καλέσματα και η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις συνιστούν διοικητικό αδίκημα», προειδοποίησε η Γενική Εισαγγελία της Μόσχας, σημειώνοντας ότι «προειδοποιεί ενάντια σε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου» τονίζεται.

In Kazan, police forces prevent people from laying flowers at the monument to the victims of political repression in memory of Navalny pic.twitter.com/TIQpAeLmI9 — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

⚡️ In Georgia, Russians marched in a rally over Navalny's death pic.twitter.com/u3UhL7BKo9 — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

In Russian cities, spontaneous memorials in memory of Navalny are appearing



Residents of Yekaterinburg, Novosibirsk, Izhevsk, Komi, Syktyvkar, Tomsk, Kazan, and other cities bring candles, flowers, and photos of the politician. pic.twitter.com/pl0zJhuGQV — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024

В Москве первые задержания на акции памяти Алексея Навального



Полицейские задержали юношу по имени Матвей, пришедшего с цветами к Соловецкому камню на Лубянке. Ему не объяснили причину задержания и затолкали в служебный автомобиль.



Видео: SOTAvision pic.twitter.com/Q13hw3OpMP — SOTA (@Sota_Vision) February 16, 2024

«Я не боюсь! Они могут только убить!» — пережившая блокаду пенсионерка на акции в память об Алексее Навальном



«Нас 140 миллионов! Неужели мы не можем встать и сказать: «Уходи отсюда!», — возмутилась пожилая женщина.



Множество людей по всему миру несут цветы к памятникам жертв… pic.twitter.com/oEDOVV29qz — SOTA (@Sota_Vision) February 16, 2024

Возложение цветов в честь Алексея Навального в Петербурге у Соловецкого камня



Фото/видео: SOTA // Матвей Макейчик pic.twitter.com/8hjKskx4VC — SOTA (@Sota_Vision) February 16, 2024

