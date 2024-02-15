Στο χιονοδρομικό κέντρο Whistler του Καναδά πέρασαν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

Οι δυο τους βρέθηκαν στην χώρα που ερωτεύτηκαν για ένα διήμερο πρόγραμμα για την ανάδειξη των χειμερινών Invictus Games της επόμενης χρονιάς που θα διεξαχθούν στην πόλη

Ο Χάρι και η Μέγκαν ήταν χαμογελαστοί και πιασμένοι χέρι-χέρι καθώς έφτασαν στο χιονοδρομικό μαζί με το κινηματογραφικό τους συνεργείο.

Οι δυο τους δεν φάνηκαν καθόλου επηρεασμένοι από τη διαμάχη που «τρέχει» για τον νέο ιστότοπό τους «Sussex.com», αλλά ούτε και για την κριτική που ενδέχεται να δεχτούν μετά πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έπειτα από τη διάγνωση καρκίνου του βασιλιά Καρόλου.

Η Μέγκαν ήταν εντυπωσιακή φορώντας ένα στενό λευκό τζιν και ένα πουλόβερ που το συνδύασε με ένα μπεζ καπιτονέ παλτό, ενώ ο Χάρι επέλεξε τζιν και ένα μαύρο τζάκετ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.