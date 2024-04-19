Πράσινο και κόκκινο έβαψαν και πάλι το Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας ακτιβιστές

Τα νερά του Μεγάλου Καναλιού της Βενετίας βάφτηκαν, για μια ακόμη φορά, σήμερα το απόγευμα, πράσινα και κόκκινα.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, για την συγκεκριμένη πράξη ευθύνονται δυο Γάλλοι τουρίστες, οι οποίοι φέρονται να είναι μέλη του περιβαλλοντικού κινήματος Extinction Rebellion.

Οι φερόμενοι ως υπεύθυνοι, σύμφωνα με πληροφορίες έριξαν την ουσία που χρωμάτισε τα νερά της βενετσιάνικης λιμνοθάλασσας, μέσα από πλωτό, δημοτικό λεωφορείο.

Δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί αν μπορεί να έχουν προκληθεί ζημιές στο υδάτινο περιβάλλον, ενώ πολλοί θεωρούν ότι για την συγκεκριμένη κινητοποίηση επελέγη η σημερινή ημέρα, λόγω της εξαιρετικά μεγάλης παρουσίας τουριστών, οι οποίοι επισκέπτονται και την Μπιενάλε Τέχνης της Γαληνοτάτης.

(Φώτο αρχείου από αντίστοιχη κίνηση ακτιβιστών πριν από έναν χρόνο στη Βενετία)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

