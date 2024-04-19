Λογαριασμός
Ένα άτομο αυτοπυρπολήθηκε έξω από δικαστική αίθουσα της Νέας Υόρκης την ώρα εκδίκασης υπόθεσης εις βάρος του Τραμπ

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ για μια ποινική δική εις βάρος του, μετέδωσε σήμερα το CNN

Ένα άτομο αυτοπυρπολήθηκε έξω από δικαστική αίθουσα ενός δικαστηρίου της πόλης της Νέας Υόρκης, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ για μια ποινική δική εις βάρος του, μετέδωσε σήμερα το CNN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

