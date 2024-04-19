Ένα άτομο αυτοπυρπολήθηκε έξω από δικαστική αίθουσα ενός δικαστηρίου της πόλης της Νέας Υόρκης, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ για μια ποινική δική εις βάρος του, μετέδωσε σήμερα το CNN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

