Οι θάνατοι από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυξήθηκαν σε τουλάχιστον τέσσερις, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές, την ώρα που δρόμοι παραμένουν πλημμυρισμένοι και προβλήματα καταγράφονται στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Η καταιγίδα έπληξε πρώτα το Ομάν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, προτού σαρώσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Τρίτη, όπου καταγράφηκαν οι σφοδρότερες βροχές στα 75 χρόνια που τηρούνται τα σχετικά αρχεία.

Δύο γυναίκες από τις Φιλιππίνες και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους ενώ επέβαιναν στα οχήματά τους κατά τη διάρκεια των πλημμυρών, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση στη Μανίλα. Ένας άνδρας από τα ΗΑΕ, ηλικίας περίπου 70 ετών, σκοτώθηκε, όταν το όχημά του παρασύρθηκε από ορμητικούς χείμαρρους στο βόρειο εμιράτο Ρας Αλ Χαϊμά.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πιο πολυσύχναστα, που αποτελεί κόμβο για τα ταξίδια στη Μέση Ανατολή, καταβάλλει ακόμα προσπάθειες προκειμένου να εκτελεστούν οι πτήσεις σε εκκρεμότητα, τρεις ημέρες μετά την καταιγίδα.

Περιορίζει τις αφίξεις για δύο ημέρες, έως την Κυριακή.

Ο αερομεταφορέας Emirates, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, ανακοίνωσε πως το check-in έχει ανασταλεί για τους επιβάτες που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν μέσω του Ντουμπάι αν και εκείνοι για τους οποίους η πόλη είναι τελικός προορισμός θα μπορέσουν να ταξιδέψουν κανονικά.

Έως σήμερα το πρωί τοπική ώρα, 1.478 πτήσεις προς και από το Ντουμπάι ακυρώθηκαν από την Τρίτη, περίπου το 30% όλων των πτήσεων, σύμφωνα με τον ιστότοπο καταγραφής αεροπορικών πτήσεων FlightRadar24.

Στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο κρατικός αερομεταφορέας Etihad ανακοίνωσε πως οι πτήσεις εκτελούνται πλέον κανονικά.

Ο κεντρικός δρόμος που συνδέει το Ντουμπάι, το πιο πολυπληθές εμιράτο, με το Άμπου Ντάμπι παραμένει εν μέρει κλειστός σήμερα.

Στο βόρειο τμήμα των ΗΑΕ, μεταξύ άλλων στο εμιράτο Σάρτζα, τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα σπίτια τους. Κάτοικοι λένε πως επιχειρήσεις έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε πως οι βροχοπτώσεις αναμένεται να επιστρέψουν αργά τη Δευτέρα, αν και προβλέπονται ασθενείς, ενώ υπάρχει μια πιθανότητα ισχυρών βροχών ξανά την Τρίτη σε ορισμένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

