Το χειρότερο σενάριο όχι μόνο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και για τις μελλοντικές εξελίξεις στον κόσμο, επιβεβαιώνει, με δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, ο άλλοτε επικεφαλής σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον.

Ο κ. Μπόλτον επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει ο ίδιος, η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στη δημιουργία πυρηνικών όπλων, καθώς, όπως φαίνεται, έχει προχωρήσει πολύ το πυρηνικό του πρόγραμμα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πιο αναλυτικά η συνέντευξη του πρώην συμβούλου ασφαλείας του Λευκού Οίκου στη Νικολέττα Κρητικού:

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τη συνέντευξή σας στο CNN. Eίπατε ότι τώρα δίνεται στο Ισραήλ η ευκαιρία να καταστρέψει το πρόγραμμα πυρηνικών του Ιράν και να ώστε να σταματήσει είναι μία υπαρξιακή απειλή. Αυτό δεν θα παρασύρει τη Μέση Ανατολή σε έναν άνευ προηγουμένου φαύλο κύκλο;

Mπόλτον: Νομίζω ότι το Ισραήλ βασικά έχει την ικανότητα να σταματήσει οποιαδήποτε ιρανική εργασία γίνεται για τα πυρηνικά όπλα και να διαταράξει ολόκληρο τον κύκλο της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Νομίζω ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά πολλών ετών. Αυτό δεν είναι κάτι το τελειωτικό αλλά θα προκαλέσει αρκετά χρόνια καθυστέρηση στο Ιράν ώστε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Θα μπορούσε να επιτρέψει στην ιρανική αντιπολίτευση (να βγει στο προσκήνιο) η οποία νομίζω ότι είναι πολύ δημοφιλής στο Ιράν σήμερα. Νομίζω ότι το (Ιρανικό) καθεστώς είναι πιο αντιδημοφιλές από κάθε άλλη στιγμή από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 1979. Αυτή είναι ευκαιρία για τον λαό του Ιράν να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του.

Πώς η Ουάσιγκτον ακροβατεί λέγοντας στο Ισραήλ, σας στηρίζουμε αλλά δεν θα εμπλακούμε μαζί σας σε καμία επιθετική ενέργεια;

Mπόλτον: Στον πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις μερικές φορές μεταξύ του τι είναι επιθετικό και τι είναι αμυντικό όταν ενεργείς για τη δική σου αυτοάμυνα. Όπως λέμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η καλύτερη άμυνα είναι μια καλή επίθεση. Επομένως, νομίζω ότι ο Μπάιντεν ανησυχεί πολύ για τις εσωτερικές πολιτικές επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στις ΗΠΑ. Έχει δεχθεί εκτεταμένη κριτική από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος την ώρα που η αναμέτρηση με τον Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου είναι στήθος με στήθος. Αυτό θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Επομένως, νομίζω ότι μεγάλο μέρος της πολιτικής του Μπάιντεν στη Μέση Ανατολή σήμερα γίνεται έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην αμερικανική πολιτική.

Η επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό προξενείο στη Συρία φαίνεται να αλλάζει τις ισορροπίες στην σκακιέρα. Υπήρξε λανθασμένη εκτίμηση από το Ισραήλ ή μια σκόπιμη ενέργεια για να κερδίσει και πάλι την υποστήριξη των ΗΠΑ μετά τις ρωγμές στις διμερείς σχέσεις λόγω της Γάζας;

Mπόλτον: Έχω δει αυτή την ανάλυση και στους New York Times, ότι ίσως οι Ισραηλινοί ζύγισαν λάθος ποια θα ήταν η αντίδραση στη βομβιστική επίθεση στο προξενείο και εξεπλάγησαν από την επίθεση του Σαββάτου από το Ιράν. Όλα είναι πιθανά. Αυτή είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, αλλά δεν νομίζω, ότι ισχύει. Η πρώτη μου αντίδραση όταν άκουσα για την επίθεση στη Δαμασκό ήταν ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη απάντηση από το Ιράν. Και είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν πολλοί στο Ισραήλ που το έβλεπαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει κίνδυνος όταν αποφασίζεις να χτυπήσεις, υπάρχει επίσης κίνδυνος όταν μένεις άπραγος. . Επομένως, νομίζω ότι το Ισραήλ πήρε την απόφασή του έχοντας πλήρη επίγνωση του τι μπορεί να επακολουθήσει.

Είναι η διεθνής κοινότητα σίγουρη ότι το Ιράν δεν μπορεί να παράξει πυρηνικά όπλα ανά πάσα στιγμή, εάν προκληθεί από μία επίθεση (του Ισραήλ);

Mπόλτον: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Νομίζω ότι πολλά από όσα γνωρίζουμε στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, προϋποθέτει ότι γνωρίζουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι λάθος, γιατί σίγουρα δεν γνωρίζουμε όλα όσα κάνουν οι Ιρανοί. Αν μάθαμε κάτι τα τελευταία 20 χρόνια, θα πρέπει να είμαστε λίγο ταπεινοί για το τι γνωρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες. Και νομίζω ότι ένα πράγμα που οι άνθρωποι ξεχνούν είναι η στενή σχέση μεταξύ του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, τόσο σε πυρηνικά θέματα όσο και σε βαλλιστικούς πυραύλους. Επομένως, νομίζω ότι το Ιράν είναι στην πραγματικότητα πιο κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από ό,τι πιστεύουν πολλοί. Θεωρώ ότι αυτός είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας που εξετάζεται τώρα από τους Ισραηλινούς και θα διαμορφώσει την επιχείρηση που θα ακολουθήσουν.

Πώς θα αξιολογούσατε την πολιτική του Νετανιάχου από τις 7 Οκτωβρίου και μετά; Προέχει για αυτόν το συμφέρον Ισραήλ ή η πολιτική του επιβίωση;

Mπόλτον: Υπάρχει ένα πολεμικό συμβούλιο πολέμου στο Ισραήλ, το οποίο αποτελείται, εκτός από τον Nετανιάχου, από τον Μπένι Γκατζ, αρχηγό ενός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, του Γκάλαντ, του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, οι οποίοι έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες να γίνουν πρωθυπουργοί. Δεν συμφωνώ με το επιχείρημα ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να παρατείνει τον πόλεμο για να παραμείνει στην εξουσία ως πρωθυπουργός με δύο υποψηφίους πρωθυπουργούς στο πολεμικό συμβούλιο. Δεν του δίνουν λευκή επιταγή.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.