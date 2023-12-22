Της Αθηνάς Παπακώστα

Σκηνές πανικού μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα περιγράφουν όσοι βίωσαν τις στιγμές τρόμου στην καρδιά της τσεχικής πρωτεύουσας το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο Τζέικομπ Βάιζμαν, δημοσιογράφος και μεταπτυχιακός φοιτητής Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου είχε μόλις καθίσει στα έδρανα προκειμένου να δώσει εξετάσεις στο μάθημα της αλβανικής γλώσσας. Όταν η εξέταση είχε πλέον αρχίσει άκουσε πυροβολισμούς και φωνές. Εντός της αίθουσας ήταν μονάχα εκείνος και ο καθηγητής του. Αμέσως κλείδωσαν την πόρτα και την έφραξαν τοποθετώντας όπως-όπως τραπέζια, καρέκλες και ο,τιδήποτε άλλο μπόρεσαν να σκεφτούν προκειμένου να μην μπορέσει κανείς να την ανοίξει.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p — Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

«Νομίζω ότι ο δράστης κινήθηκε από το εσωτερικό του Πανεπιστημίου προς το εξωτερικό του μέρος, στο μπαλκόνι από όπου άνοιξε πυρ», εξηγεί ο Βάιζμαν μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, συμπληρώνοντας ότι σε εκείνο το σημείο «υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν».

Ο Βάιζμαν αναφέρεται στην παραπάνω εικόνα η οποία αποτυπώνει τη ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των ανθρώπων, απόγνωση. Σχεδόν δέκα άνθρωποι, ο ένας δίπλα στον άλλον, βρήκαν καταφύγιο στο... κενό ελπίζοντας ότι εκεί κανείς δεν θα τους βρει. Κρέμονται από ένα περβάζι προκειμένου να καλυφθούν από τα αδιάκριτα πυρά του ενόπλου. Λίγα λεπτά αργότερα θα πηδήξουν στο μπαλκόνι από κάτω τους.

«Ο δράστης πήγαινε από αίθουσα σε αίθουσα αναζητώντας ανθρώπους για να ανοίξει πυρ. Εμείς προλάβαμε να κλειδώσουμε την πόρτα της δικής μας αίθουσας πέντε λεπτά προτού προσπαθήσει να την ανοίξει», περιγράφει ο Τζέικομπ Βάιζμαν εξηγώντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο καθηγητής του για τη μία ώρα που παρέμειναν μαζί κλειδωμένοι και ασφαλείς επικοινωνούσαν με την οικογένεια και τα αγαπημένα τους πρόσωπα καλώντας τα να ενημερώσουν τις αστυνομικές δυνάμεις ότι βρίσκονταν στην αίθουσα 309Α.

«Παρέδιδα μάθημα εκείνη την ώρα και στην αρχή δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι είχε συμβεί εξαιτίας των ήχων. Οι φοιτητές άκουσαν καλύτερα γιατί εγώ ήμουν πολύ απορροφημένος σε όσα έλεγα, στη διάλεξή μου», λέει ο Σεργκέι Μεντβέντεφ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου. «Στη συνέχεια καταλάβαμε τι είχε συμβεί». Λίγα λεπτά αργότερα, στην αίθουσα εισέβαλαν μέλη της τσεχικής ομάδας ειδικών επιχειρήσεων καλώντας άπαντες να μην βγουν από αυτή. Μία ώρα μετά άλλα μέλη της ίδιας ομάδας έκαναν έλεγχο στον χώρο καλώντας τον καθηγητή και τους φοιτητές του να πέσουν στο πάτωμα. Κανείς δεν έπρεπε να αποχωρήσει. Ο συναγερμός ακόμη δεν είχε λήξει.

Έξω από το Πανεπιστήμιο, λίγα μόλις μέτρα μακριά, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα διέσχιζαν την ιστορική γέφυρα του Καρόλου. Ο χρόνος έμοιαζε να έχει παγώσει. Η περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Γιαν Πάλαχ, που λίγες ώρες πριν έσφυζε από ζωή, είχε ερημώσει από τους τουρίστες που την είχαν επισκεφθεί.

«Ακούσαμε δυνατούς πυροβολισμούς. Δεν μας έκανε εντύπωση στην αρχή ώσπου ακούσαμε τα ουρλιαχτά, κόσμο να τρέχει, τις σειρήνες», λέει ο Τζόι Χάιλαντ από το Ην. Βασίλειο ο οποίος δεν μπόρεσε να τρέξει αφού ένας από τους φίλους του - οι οποίοι επισκέπτονταν την Πράγα εν όψει Χριστουγέννων - ήταν με πατερίτσες.

«Δεν ήμουν έτοιμος να παραδεχθώ ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στην Πράγα», αναφέρει στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο 43 ετών, Ίβο Χαβρανέκ. «Ξαφνικά φοιτητές και καθηγητές έτρεχαν εκτός του Πανεπιστημίου», τονίζει σημειώνοντας ότι συνειδητοποίησε τι συμβαίνει όταν είδε τα αυτόματα τυφέκια των αστυνομικών. «Μου φώναξαν να τρέξω». Και εκείνος έτρεξε.

Οι μαρτυρίες όσων βρίσκονταν στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή μοιάζουν με οδηγό επιβίωσης για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει κάποιος εάν βρεθεί σε αυτή τη θέση.

Ο δράστης ήταν φοιτητής του Πανεπιστημίου του Καρόλου. Ήταν μόλις 24 ετών. Προτού ανοίξει πυρ και σκορπίσει τον θάνατο σε ένα από τα πιο ιστορικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης είχε σκοτώσει και τον πατέρα του. Οι νεκροί εντός του Πανεπιστημίου είναι 14. Οι τραυματίες 25. Ο ίδιος ο δράστης είναι επίσης νεκρός. Τα κίνητρά του παραμένουν, προς το παρόν, άγνωστα. Οι Αρχές αποκλείουν το μακελειό να έχει σχέση με τη διεθνή τρομοκρατία με τον Αρχηγό της τσεχικής Αστυνομίας να μιλά για προσχεδιασμένη επίθεση με τον 24χρονο να αντλεί... έμπνευση από το εξωτερικό.

Η χθεσινή επίθεση στην Πράγα είναι η χειρότερη που έχει βιώσει η χώρα από τη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας, 30 χρόνια πριν. Η τελευταία επίθεση έχει σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2019 όταν άνδρας άνοιξε πυρ σε αίθουσα αναμονής νοσοκομείου σκοτώνοντας έξι άτομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.