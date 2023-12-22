Drone της Ρωσίας πλήττει πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας - Δύο τραυματίες

Πολυκατοικία σε συνοικία του Κιέβου χτυπήθηκε χθες Πέμπτη αργά το βράδυ από ρωσικό drone-καμικάζι στην έκτη κατά σειρά αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, που έκαναν λόγο για δυο τραυματίες.

Πρόκειται για το πρώτο συμβάν του είδους με θύματα εδώ και καιρό στην ουκρανική πρωτεύουσα. Αν και το Κίεβο γίνεται πρακτικά κάθε νύχτα στόχος αεροπορικών επιδρομών, οι ουκρανικές αρχές διαβεβαιώνουν πως καταρρίπτονται τα περισσότερα drones και οι περισσότεροι πύραυλοι της Ρωσίας από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Κηρύχθηκε συναγερμός αργά χθες βράδυ για αεροπορική επιδρομή. Λίγο αργότερα, ακούστηκαν καθαρά εκρήξεις στο κέντρο της πόλης καθώς η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριπτε UAVs, μετέδωσε ανταποκριτής του Γερμανικού Πρακτορείου.

Σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας ήχησαν επίσης σε άλλες περιοχές της χώρας.

Αρχικά ο δήμος του Κιέβου ανακοίνωσε πως είχε αναλάβει δράση η αντιαεροπορική άμυνα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Πολυκατοικία «χτυπήθηκε από Shahed», drone ιρανικού σχεδιασμού που το Κίεβο λέει πως χρησιμοποιεί συνήθως η Μόσχα για τις επιδρομές, ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γέρμακ μέσω Telegram.

Η πολυκατοικία βρίσκεται στη συνοικία Σολομιάνσκι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, και πήραν φωτιά «οι ψηλότεροι όροφοι» του κτιρίου, ανέφερε από την πλευρά του, επίσης μέσω Telegram, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ δεύτερος τραυματίας δέχθηκε περιποιήσεις επιτόπου, πρόσθεσε.

Η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου μεταφόρτωσε στο Telegram φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται διαμερίσματα που υπέστησαν ζημιές. Κατά την ίδια πηγή, δεν υπήρξε πλήγμα drone σε πολυκατοικία, αλλά έπεσε θραύσμα που προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα.

Σε άλλη συνοικία, στην Χολοσίβσκι (νότια), θραύσμα κατεστραμμένου τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος έπεσε σε πολυκατοικία που έχει μεγάλο ύψος, χωρίς να προκληθούν θύματα.

Ο κ. Κλίτσκο ανέφερε λίγο αργότερα πως θραύσμα έπεσε σε κατοικία υπό κατασκευή στη συνοικία Νταρνίτσκι (ανατολικά), προκαλώντας πυρκαγιά.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο για σμήνη drones που κινούνταν προς διάφορες περιοχές, στο κεντρικό, στο δυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

