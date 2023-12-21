Ένας 24χρονος φοιτητής σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρώπους στο περίβλεπτο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας και λίγο μετά βρέθηκε νεκρός στον ίδιο χώρο, ανακοίνωσαν οι αρχές, που έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για μια επίθεση «διεθνούς τρομοκρατίας».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με βαρύ οπλισμό, κινητοποιήθηκαν όταν ξεκίνησε η επίθεση, στο ιστορικό κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας. Πολλά κτίρια εκκενώθηκαν και ζητήθηκε από τους κατοίκους να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Η επίθεση σημειώθηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών, πολύ κοντά σε σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, όπως η Γέφυρα του Καρόλου, του 14ου αιώνα.

«Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι το έγκλημα συνδέεται με διεθνή τρομοκρατία», είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που ανακοίνωσε ο αρχηγός της τσεχικής αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 24 τραυματίστηκαν. Οι εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Βόντρασεκ είπε στους δημοσιογράφους ότι αστυνομικοί αναζητούσαν τον 24χρονο προτού εκείνος να εξαπολύσει την επίθεσή του στο πανεπιστήμιο, όταν βρέθηκε νεκρός ο πατέρας του στο χωριό Χόστουν, στα δυτικά της Πράγας. Ο νεαρός άνδρας «έφυγε για την Πράγα λέγοντας ότι ήθελε να αυτοκτονήσει», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Οι αρχές άφησαν να εννοηθεί ότι ο 24χρονος σκότωσε τον πατέρα του.

Αστυνομικοί ερεύνησαν πρώτα το κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου ο φοιτητής επρόκειτο να παρακολουθήσει ένα μάθημα. Όμως εκείνος είχε πάει σε ένα άλλο, γειτονικό κτίριο και δεν τον βρήκαν εγκαίρως.

«Στις 13.59 λάβαμε τις πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς» είπε ο Βόντρασεκ, προσθέτοντας ότι η μονάδα ταχείας επέμβασης έφτασε στον χώρο μέσα σε 12 λεπτά.

«Στις 14.20, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση μας είπαν ότι είδαν το ασάλευτο σώμα του δράστη», συνέχισε, προσθέτοντας ότι, με βάση μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο 24χρονος αυτοκτόνησε.

Επικαλούμενος μια έρευνα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ο Βόντρασεκ είπε ότι ο δράστης «εμπνεύστηκε» την επίθεση από μια «παρόμοια περίπτωση που σημειώθηκε στη Ρωσία το φθινόπωρο», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος», υπογράμμισε.

Κανείς από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση δεν τραυματίστηκε. Οι αρχές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την ταυτοποίηση των θυμάτων επειδή οι πυροτεχνουργοί δεν έχουν ολοκληρώσει την έρευνά τους στους χώρους του πανεπιστημίου.

Η αστυνομία εκκένωσε το πανεπιστήμιο, χρησιμοποιώντας ως προσωρινό καταφύγιο μια αίθουσα συναυλιών, στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Η χειρότερη μαζική δολοφονία στην Τσεχία από το 1993, όταν η χώρα έγινε ανεξάρτητο κράτος, προκάλεσε σοκ σε όλον τον κόσμο. «Σοκαρισμένος» από τα γεγονότα δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Πετρ Πάβελ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.

Μήνυμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες και τον τσεχικό λαό έστειλε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώ οι πρόεδροι της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ Τζο και Τζιν Μπάιντεν και ηγέτες άλλων χωρών εξέφρασαν την «αλληλεγγύη» τους στους Τσέχους.

Οι πολύνεκρες επιθέσεις με πυροβόλα όπλα δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην Τσεχία, όμως έχουν σημειωθεί κάποιες την τελευταία δεκαετία. Το 2015 ένας 63χρονος σκότωσε επτά άνδρες και μία γυναίκα, προτού να βάλει τέλος στη ζωή του, μέσα σε ένα εστιατόριο στην πόλη Ουχέρσκι Μπροντ. Το 2019 ένας άνδρας σκότωσε επτά ανθρώπους στην αίθουσα αναμονής ενός νοσοκομείου, στην Οστράβα. Ο δράστης αυτοκτόνησε περίπου τρεις ώρες μετά την επίθεση.

