Γάζα: Συνεχίζεται η προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο στο ΣΑ του ΟΗΕ - Νέα αναβολή για την ψηφοφορία

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεχιζόταν χθες Πέμπτη η προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβασμού ενόψει ψηφοφορίας, που αναβλήθηκε επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα, επί σχεδίου απόφασης η πιο πρόσφατη εκδοχή του οποίου καλεί απλά να ληφθούν «επείγοντα μέτρα» για να επιτραπεί πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα εκφράζονταν ελπίδες πως θα κατορθωνόταν να διεξαχθεί ψηφοφορία εντός της ημέρας (σ.σ. ως τις 07:00 το πρωί ώρα Ελλάδας) επί της νέας εκδοχής του κειμένου, ο τόνος του οποίου κατέβηκε αισθητά: δεν καλεί πλέον για «επείγουσα παύση των εχθροπραξιών» προκειμένου να επιτραπεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως τελικά η ψηφοφορία αναβλήθηκε ξανά και πλέον αναμένεται να διεξαχθεί αργότερα σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς. Η αμερικανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε πως «μπορεί» εντέλει να στηρίξει το κείμενο στο τραπέζι, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Στο ΣΑ, που επικρίνεται από πολλές πλευρές για την απραξία του από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, διεξάγονται δύσκολες διαπραγματεύσεις όλη την εβδομάδα για το σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αρχικά προβλεπόταν η ψηφοφορία να γίνει τη Δευτέρα, όμως αναβλήθηκε τέσσερις φορές, ιδίως προχθές Τετάρτη, κατόπιν αξίωσης των ΗΠΑ, οι οποίες πρόβαλαν το βέτο τους την 8η Δεκεμβρίου καταρρίπτοντας προηγούμενο σχέδιο απόφασης, που ζητούσε «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία σφυροκοπεί ο ισραηλινός στρατός σε αντίποινα για την πολυαίμακτη, άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Το χάσμα «μειώθηκε», διαβεβαίωνε χθες μετά το μεσημέρι η πρεσβεύτρια των ΗΑΕ στον ΟΗΕ, η Λάνα Ζακί Νουσέιμπα.

«Συνεργαζόμαστε ενεργά με τους εταίρους μας στον ΟΗΕ για την απόφαση και το περιεχόμενό της», έλεγε παράλληλα στην Ουάσιγκτον ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζον Κέρμπι, απορρίπτοντας την ιδέα πως οι ΗΠΑ είναι «ιδιαίτερα απομονωμένες» σε διεθνές επίπεδο για το ζήτημα.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, το ΣΑ δεν κατάφερε να σπάσει τη σιωπή του παρά μια και μόνη φορά, με την απόφαση της 15ης Νοεμβρίου που καλούσε απλά να υπάρξουν «ανθρωπιστικές παύσεις» των εχθροπραξιών. Σε δυο μήνες, απορρίφθηκαν άλλα πέντε σχέδια απόφασης, τα δύο εξαιτίας των αμερικανικών βέτο, πιο πρόσφατα την 8η Δεκεμβρίου.

Οι ΗΠΑ εμπόδισαν τότε την υιοθέτηση από το ΣΑ απόφασης που καλούσε να κηρυχθεί «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την άνευ προηγουμένου πίεση που άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Το Ισραήλ χαρακτήριζε απαράδεκτο το κείμενο εκείνο.

Καμιά ρητή αναφορά στη Χαμάς

Την ώρα που υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν για τον κίνδυνο οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας να υποστούν λιμό, τα κράτη μέλη του ΣΑ προσπαθούν να αποφύγουν το ενδεχόμενο να ασκηθεί νέο βέτο.

Κατόπιν αμερικανικής πίεσης, η διατύπωση περί διακοπής των εχθροπραξιών απαλείφθηκε.

Η φράση κατά την οποία απαιτείται «επείγουσα και διαρκής παύση των εχθροπραξιών» διαγράφτηκε, όπως και η λιγότερο πιεστική φράση περί «επείγουσας αναστολής των εχθροπραξιών» σε επόμενη εκδοχή.

Το κείμενο που βρισκόταν στο τραπέζι χθες βράδυ, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, αναφέρει πως το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί να ληφθούν «επείγοντα μέτρα να να επιτραπεί άμεσα η ασφαλής και ανεμπόδιστη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια και επίσης για «να δημιουργηθούν οι συνθήκες για διαρκή διακοπή των εχθροπραξιών».

Οι διαπραγματεύσεις των τελευταίων ωρών περιστρέφονταν στο αίτημα να δημιουργηθεί μηχανισμός επιτήρησης της διανομής βοήθειας, υπό την «αποκλειστική» ευθύνη του ΟΗΕ, ώστε να είναι εγγυημένη η «ανθρωπιστική» φύση των παραδόσεων.

Το Ισραήλ —που θέλει να κάνει ελέγχους στις οχηματοπομπές με την ανθρωπιστική βοήθεια— εναντιώθηκε στον μηχανισμό αυτό κι η αναφορά στον «αποκλειστικό» έλεγχο του ΟΗΕ είχε διαγραφτεί από την τελευταία εκδοχή του σχεδίου που συμβουλεύτηκε το AFP.

Άλλο αγκάθι: για ακόμη μια φορά, απουσιάζει η καταδίκη της Χαμάς, ακόμη και ονομαστική αναφορά στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, κάτι που προκαλεί οργή στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την επίθεση η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημους διαθέσιμους αριθμούς των ισραηλινών αρχών. Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους πάνω από εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου. Όμηροι παραμένουν ακόμη 129, πάντα κατά τις ισραηλινές αρχές.

Κατά το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έκτοτε έχουν σκοτωθεί 20.000 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 8.000 παιδιών και 6.200 γυναικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.