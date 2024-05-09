Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Δημιουργούμε ένα νέο ΕΣΥ που θα αντιμετωπίζει κάθε ιατρική ανάγκη των πολιτών

Το νοσοκομείο «Αττικόν» επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου ενημερώθηκε για τα δύο μεγάλα έργα που υλοποιούνται, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης δημόσιων δομών υγείας στη χώρα μας.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ριζικός εκσυγχρονισμός βασικών υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και πράγματι, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης γίνονται σήμερα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε όλη την επικράτεια, από τα μεγάλα μας νοσοκομεία μέχρι τα μικρά κέντρα υγείας, με έργα τα οποία έχουν ήδη αρχίσει και παραδίδονται και θα έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Εδώ, στο "Αττικό" Νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο πανεπιστημιακό, "ναυαρχίδα" για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, γίνεται μια πολύ σημαντική παρέμβαση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Διότι καταλαβαίνω απόλυτα την -θα έλεγα- οργή, συχνά, των πολιτών από τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν τις υποδομές, ειδικά στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, που δεν νομίζω ότι ήταν αντίστοιχες ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας του 21ου αιώνα.

Κάνουμε λοιπόν και εδώ μια σημαντική παρέμβαση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την επιφάνεια και ταυτόχρονα δημιουργώντας και πολύ σύγχρονες υποδομές για να μπορούμε να περιθάλψουμε οποιοδήποτε περιστατικό με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, όσο σοβαρό και αν είναι αυτό.

Σήμερα, 9 Μαΐου, είναι η ημέρα της Ευρώπης. Και καθώς σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε ευρωεκλογές, είναι καλό να θυμόμαστε το ευρωπαϊκό αποτύπωμα της συμμετοχής της πατρίδας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, το οποίο το βλέπουμε έμπρακτα και εδώ, στο "Αττικό" Νοσοκομείο.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι ένα μόνο, σημαντικό, από τα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία αξιοποιεί η χώρα μας για παρεμβάσεις σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων. Και νομίζω ότι είναι πάντα καλό να αναλογιζόμαστε πόσο ωφελημένοι είμαστε από τη συμμετοχή της πατρίδας μας στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη μας αφορούν.

Μας αφορούν όλες και όλους και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που η συμμετοχή στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου έχει τόσο ξεχωριστή σημασία.

Συγχαρητήρια και πάλι στο ΤΑΙΠΕΔ, στο Υπουργείο, στο Νοσοκομείο γι’ αυτή την άριστη συνεργασία. Και πιστεύω πράγματι ότι σε δύο χρόνια από τώρα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται, οι πολίτες θα μπορούν πραγματικά να πειστούν ότι δουλεύουμε εντατικά για να δημιουργήσουμε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που να τους αξίζει και που να μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε ιατρική τους ανάγκη, όσο σοβαρή και αν είναι αυτή».

Τα δύο έργα

Το πρώτο έργο, που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αφορά στην πλήρη ανακαίνιση της Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής κλινικής, στην ανακαίνιση όλων των κοινόχρηστων λουτρών και σε σημαντικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται τα εξωτερικά ιατρεία και τρεις ακόμα κλινικές, η Πνευμονολογική, η Καρδιοχειρουργική και η Αγγειοχειρουργική.

Με το δεύτερο έργο προωθείται η πολυεπίπεδη αναβάθμιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου, με βάση τα νέα πρότυπα του Υπουργείου Υγείας. Πέραν του οικοδομικού και ηλεκτρομηχανολογικού εκσυγχρονισμού του τμήματος, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή και αναδιαρρύθμιση όλων των αιθουσών, έχει σχεδιαστεί και η επέκτασή του ΤΕΠ κατά περίπου 465 τετραγωνικά μέτρα. Στόχος είναι η εξέλιξη του ΤΕΠ σε κέντρο τραύματος επιπέδου 4, που θα μπορεί να αναλάβει ακόμα και τα πιο σοβαρά περιστατικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την προσωρινή μετεγκατάσταση του ΤΕΠ σε άλλο χώρο, τις μελέτες που έχουν γίνει, για την εκτέλεση των πρόδρομων εργασιών και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, που προβλέπει την περάτωση όλων των εργασιών στα τέλη του έτους.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν και ενημέρωσαν για την πορεία των έργων οι Υφυπουργοί Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο Διοικητής του ΠΓΝ «Αττικόν», Σπύρος Αποστολόπουλος.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Μονή Δαφνίου, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και θεωρείται το σπουδαιότερο μνημείο της μέσης βυζαντινής περιόδου στην Αττική.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων για τα έργα αποκατάστασης και συντήρησης που έχουν υλοποιηθεί, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, καθώς και τον σχεδιασμό για νέα έργα.

Επιπρόσθετα, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας -στο οποίο έχει ενταχθεί η Μονή Δαφνίου- με στόχο τη θωράκιση αρχαιολογικών χώρων έναντι φυσικών κινδύνων, κυρίως της πυρκαγιάς, και απειλών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αναθεώρηση και ενίσχυση των σχεδίων πολιτικής προστασίας.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο, όπου ξεναγήθηκε από τον οικονομικό και διοικητικό προϊστάμενο του Κήπου Στέλιο Σούλιο και ενημερώθηκε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις που οργανώνονται με γνώμονα την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδίως της νέας γενιάς για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

