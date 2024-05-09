Ηλεία: Από το γλέντι κατέληξαν στο κέντρο υγείας

Ένα υπαίθριο γεύμα, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου έστειλε με τροφική δηλητηρίαση 37 άτομα στο Κέντρο Υγείας Βάρδας. Όλοι κάτοικοι χωριού της Βουπρασίας, συμμετείχαν στο πανηγυρικό εορταστικό τραπέζι που είχε στηθεί στον αύλειο χώρο εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Η καθιερωμένη γιορτή του χωριού όμως, κατέληξε σε μεγάλη περιπέτεια για τους κατοίκους που λίγο μετά την κατανάλωση του γεύματος κατέληξαν με έντονα συμπτώματα στο Κέντρο Υγείας.

Κάτοικοι κάθε ηλικίας, από 15 έως και 90 ετών κατέληξαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας με έντονους πόνους για τις πρώτες βοήθειες.

Όπως κατήγγειλε στο ilialive.gr κάτοικος του χωριού που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, 37 άτομα, όλοι συνδαιτυμόνες στο ίδιο τραπέζι, λίγη ώρα μετά το γεύμα παρουσίασαν τα πρώτα συμπτώματα με έντονους πόνους στο στομάχι και την κοιλιακή χώρα. «Όλοι φάγαμε από το ίδιο φαγητό. Υπήρχε βραστό κρέας και γλυκά. Λίγη ώρα μετά άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα. Έντονη αδιαθεσία, πόνοι στην κοιλιά και 37 άτομα καταλήξαμε στο Κέντρο Υγείας με τροφική δηλητηρίαση. Οι γιατροί που εφημέρευαν μας πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες, φαρμακευτική αγωγή και ορούς».

Από νωρίς το μεσημέρι, γύρω στη μια μέχρι και το βράδυ στις οκτώ το Κέντρο Υγείας Βάρδας δέχτηκε δεκάδες κατοίκους ακριβώς με τα ίδια συμπτώματα.

Όπως δήλωσε στο ilialive.gr ο αναπληρωτής διευθυντής του Κ.Υ. Σταύρος Λεβέντης, οι πρώτοι ασθενείς ήταν δύο αδέρφια 15 και 16 ετών και η μητέρα τους.

«Αρχικά νομίσαμε ότι πρόκειται για γαστρεντερίτιδα. Μόλις όμως άρχισαν να έρχονται και άλλοι ασθενείς, οι οποίοι ήταν όλοι από το ίδιο χωριό και βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, διαπιστώσαμε αμέσως ότι πρόκειται για τροφική δηλητηρίαση. Τα συμπτώματα ήταν έντονα: πόνοι στη κοιλιακή περιοχή, ναυτία, εμετός και διάρροια. Αμέσως παρασχέθηκε η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και διαχειριστήκαμε την κατάσταση στο Κέντρο Υγείας, χωρίς να χρειαστεί καμία διακομιδή. Οι ασθενείς παρέμειναν στην βραχεία νοσηλεία με ορούς και μόλις ένιωσαν καλύτερα επέστρεψαν όλοι στα σπίτια τους.

«Πάντως, μέχρι να ενεργήσουν τα φάρμακα, υπέφεραν από τους πόνους» καταλήγει ο κ. Λεβέντης, που σημειώνει ότι αν οι συνθήκες μαγειρέματος ή και συντήρησης του κρέατος δεν είναι οι κατάλληλες, υπάρχει πάντα μεγάλος κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης.

