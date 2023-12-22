Επτά νεκροί στην κατάρρευση χρυσωρυχείου στο Περού

Επτά άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από πελώριο όγκο βράχων όταν κατέρρευσε τμήμα μεταλλείου χρυσού σε υψόμετρο 5.100 μέτρων, στην περιφέρεια Πούνο, στις περουβιανές Άνδεις, έκανε γνωστό αξιωματικός της αστυνομίας χθες Πέμπτη.

«Μέχρι στιγμής έχουμε ενημερωθεί για επτά μεταλλωρύχους που πέθαναν εξαιτίας κατάρρευσης σε μεταλλείο στο χωριό Λα Ρινκονάδα», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πούνο, ο στρατηγός Ενρίκε Μονρόι.

Το δυστύχημα έγινε χθες το πρωί, στο χρυσωρυχείο Lago de Oro. «Προφανώς πρόκειται για εργατικό ατύχημα, έγινε κατάρρευση ενάμισι χιλιόμετρο από την είσοδο του μεταλλείου», συνέχισε ο στρατηγός Μονρόι. «Τα πτώματα έχουν ανασυρθεί ήδη» και τα θύματα υπέστησαν «κατάγματα» και «παρουσίαζαν συμπτώματα ασφυξίας», συμπλήρωσε.

Σε αυτή τη νοτιοανατολική περιφέρεια του Περού λειτουργούν πολλά χρυσωρυχεία, ανάμεσά τους κάποια παράνομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

