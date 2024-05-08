Εφεση για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Ιωάννα Μάνδρου

Εφεση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα εφετών για την απόφαση αποφυλάκισης του άλλοτε πανίσχυρου αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, απόφαση που έλαβε το δικαστικό συμβούλιο της Λαμίας, προκαλώντας αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ο εισαγγελέας εφετών Νικήτας Θεολογίδης που μελέτησε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, άσκησε έφεση κρίνοντας, ότι οι αρθρογραφίες Μιχαλολιάκου μετά την καταδίκη του για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε στην εγκληματική δράση της ΧΑ, υπέρ της ναζιστικής ιδεολογίας και του ναζιστικού μορφώματος, συνηγορούν υπέρ της εκτίμησης για κακή διαγωγή του μετά την καταδίκη του.

Ως εκ τούτου ο εισαγγελέας έκρινε, ότι οι αρθρογραφίες Μιχαλολιάκου τον καθιστούν επικίνδυνο για διάπραξη νέων εγκλημάτων, κάτι που δεν είχε δεχθεί το δικαστικό συμβούλιο που τον αποφυλάκισε.

Η εισαγγελική πρόταση θα εισαχθεί το συντομότερο προς αξιολόγηση στο δικαστικό συμβούλιο (εφετών της Λαμίας) που θα λάβει και την τελική απόφαση. Αν συμφωνήσει με την εισαγγελική πρόταση τότε η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου θα ακυρωθεί και ο ίδιος θα βρίσκεται σε συνθήκες κράτησης έως ότου εκπνεύσει ο χρόνος έκτισης της ποινής του, την ώρα που η δίκη της ΧΑ είναι σε πλήρη εξέλιξη σε δεύτερο βαθμό.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο εισαγγελέας που εισηγήθηκε στο δικαστικό συμβούλιο που αποφυλάκισε τον Νίκο Μιχαλολιάκο είχε ταχθεί, υπέρ της άποψης, ότι ενώ τυπικά ο Νίκος Μιχαλολιάκος διέθετε τις προϋποθέσεις του νόμου για να βγει, εντούτοις υπήρξε απόλυτος και αρνητικός για την αποφυλάκιση του, καθώς, όπως σημείωνε στην πρόταση ότι υπάρχουν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τις οποίες ο άλλοτε αρχηγός του ναζιστικού μορφώματος δεν πρέπει να αποφυλακιστεί.

Προς τούτο σημείωνε στην εισαγγελική πρόταση, ότι ενώ συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφ'όρον απόλυσης, όμως αναφορικά με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πρότεινε προ την απόρριψη της αίτησης, αξιολογώντας τη μη ύπαρξη μεταμέλειας και ηθικής βελτίωσης του αιτούντος, παραθέτοντας εκτεταμένη αρθρογραφία μέσα από την οποία εμφανίζεται αμετανόητος και δηλώνει ότι βρίσκεται έγκλειστος στο πλαίσιο πολιτικής δίωξης και σκευωρίας.

Αντίθετα, το Δικαστικό Συμβούλιο που εξέτασε την αίτηση επισήμανε στο βούλευμα του, ότι τυχόν αμφιβολίες που μπορεί να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος για τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, θα πρέπει να λειτουργούν υπέρ του. Και αξιολόγησε τη διαγωγή του θετικά, απορρίπτει την αρθρογραφία ως ένδειξη τέλεσης νέων παράνομων πράξεων, δέχεται δε την αίτηση και διατάζει την υφ'όρον απόλυση του αιτούντος, επιβάλλοντας - όρους απαγόρευσης εξόδου από την Π.Ε. Αττικής,

- εμφάνισης στο ΑΤ τόπου διαμονής (Πεύκη) μια φορά τον μήνα

-και μη συναναστροφής με συγκατηγορουμένους για τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση για την οποία κρατήθηκε.

Σε κάθε περίπτωση η απόλυση Μιχαλολιάκου που έγινε με τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου που ίσχυε τότε ως το 2019 δεν ήταν μονόδρομος για τους δικαστές, ( οι ρυθμίσεις μετά το 2021 καθιστούν αδύνατη μια τέτοια αποφυλάκιση) καθώς θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση και να αποκλείσουν την απόλυση Μιχαλολιάκου από τη φυλακή.

Και τούτο, διότι, νομικές πηγές, δήλωναν, ότι η προσωρινή απόλυση Μιχαλολιάκου προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως για το γεγονός, ότι ο άλλοτε αρχηγός της ΧΑ έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση ως επικεφαλής του ναζιστικού μορφώματος με ανέπτυξε δράση εγκληματική πρωτίστως κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.

