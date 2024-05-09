«Ο Μονομάχος»: Έρχονται στον «Μονομάχο» με στόχο κέρδη και εξωτικά μέρη – Τρέιλερ

«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με τον Γιώργο Καλλίδη να μπαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου, αποφασισμένο να αντιμετωπίσει τον έναν και μοναδικό αντίπαλο του και την επιθυμία να φύγει με όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα!

Στην πρώτη ερώτηση, αν και έχει ακόμα τη βοήθεια του 75% και δεν γνωρίζει την απάντηση, αποφασίζει να ρισκάρει επειδή τα δύο Μ στο ζητούμενο ονοματεπώνυμο της ερώτησης του κάνουν κλικ. Ο αντίπαλος απαντάει λάθος, ισχύει το ίδιο όμως και για τον αστυνομικό που θέλει να εργαστεί στην πρεσβεία της Ταϊλάνδης;

Γίνεται κλήρωση ανάμεσα στους 100 υποψήφιους Μονομάχους και νικήτρια αναδεικνύεται η Χαρά Παντοσοπούλου, φαρμακοποιός, από τη θέση 17. Έρχεται από τον Βόλο και θέλει τα κέρδη να τα δώσει στα δύο παιδιά της για τις σπουδές τους. Εκείνη, χρησιμοποιεί έξυπνα τις βοήθειες, εξοντώνει σιγά- σιγά όλους τους αντιπάλους της και κερδίζει τελικά το ποσό των 1.261 ευρώ!

Ο Χάρης Πετρούτσος από τη θέση 26, είναι ένας ακόμα τυχερός που μπαίνει στην αρένα του Μονομάχου και καλείται να δώσει τη μάχη του εναντίον των 100. Εργάζεται σεζόν στον κλάδο του τουρισμού, στη Σαντορίνη, και ένα όνειρο χρόνων είναι να πάει στην Κούβα.

