Στην καταγγελία ότι έπεσε θύμα βιασμού από 28χρονο Πακιστανό, μέσα σε τουαλέτα μπαρ στα Μάλια, προχώρησε 16χρονη Βρετανίδα, που πραγματοποιεί διακοπές μαζί με τους γονείς της στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης στο Α.Τ. Χερσονήσου, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν η κοπέλα - που συνοδευόταν από τους γονείς της - πήγε στην τουαλέτα του μπαρ.

Εκεί, της επιτέθηκε και τη βίασε ο 28χρονος.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο δράστης που έχει ταυτοποιηθεί, αναζητείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

