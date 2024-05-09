Η Anya Taylor-Joy εντυπωσίασε σε μια νέα φωτογράφιση για το περιοδικό «Variety», όπου μάγεψε με το στυλ και την προσωπικότητά της. Η 28χρονη ηθοποιός, η οποία παντρεύτηκε σε μια ειδυλλιακή τελετή το 2022, επέστρεψε με ένα λευκό φόρεμα για τη φωτογράφιση, στην οποία μίλησε για τον σύζυγό της, Malcolm McRae.

Η γεννημένη στο Μαϊάμι ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στη συνέντευξή της και στη νέα της ταινία «Furiosa», για την οποία κάνει μίνι περιοδείες-εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο για την προώθησή της.

Η Anya και ο Malcolm, ο οποίος είναι ο frontman του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος «More», παντρεύτηκαν το 2022, προτού διοργανώσουν ένα πάρτι στη Βενετία με 150 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων η Cara Delevingne και η Julia Garner, τον περασμένο Οκτώβριο.

Μιλώντας για τη μικρή γαμήλια τελετή τους πριν από τη μεγάλη ημέρα, ανέφερε σχετικά: «Ήταν μαγικό... Ήμασταν μαζί όχι πολύ καιρό. Ο Malcolm έκανε FaceTimed στην οικογένειά του από την εκκλησία. Αρραβωνιαστήκαμε ενώ γύριζα το "The Menu". Το κρατήσαμε μυστικό από τους φίλους μας μέχρι που κάποια εφημερίδα το έβγαλε στη φόρα».

Πριν από την κυκλοφορία του «Furiosa: A Mad Max Saga», η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Αυστραλός σκηνοθέτης George Miller, ο οποίος ήταν στο τιμόνι πολλών άλλων ταινιών του franchise Mad Max, της έλεγε να μην ανοίγει πολύ το στόμα της.

«Κάναμε λήψεις όπου έλεγε: "Κάν' το ξανά με το στόμα σου κλειστό". Έχει ένα θέμα με το στόμα μου. Πιστεύει ότι όταν το στόμα μου είναι ανοιχτό, φαίνομαι πολύ νέα. Νομίζω ότι οι περιορισμοί που μου έθεσε ο Τζορτζ είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει τον χαρακτήρα στην ταινία να λάμψει, επειδή καταπιέζεται συνεχώς σε όλη την ταινία».

Και πρόσθεσε: «Όταν είδα την ταινία, μέσα στα πρώτα τρία λεπτά άρχισα να κλαίω και μετά δεν μπορούσα να μιλήσω. Το βρήκα πολύ τραυματικό να την παρακολουθώ».

