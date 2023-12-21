Τη δραματική στιγμή που ο 24χρονος Νταβίντ Κόζακ πυροβολεί εν ψυχρώ εντός και εκτός της Σχολής Φιλοσοφικής στην Πράγα δείχνουν δύο βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου.
Ο Κόζακ είχε στην κατοχή του πολλά νόμιμα δηλωμένα όπλα, και σε ανατριχιαστικά μηνύματα που είχε αφήσει στο Telegram έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει, αφότου όμως σκοτώσει και άλλους ανθρώπους. Χρησιμοποίησε μακρύκαννο όπλο με διόπτρα.
#CzechRepublic, #Prague, 15 dead and 20 injured at the #University. 5 of them are very serious. Inconceivable. The multiple murderer, armed with a #sniper rifle, committed suicide. Prague felt like an #American city— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) December 21, 2023
https://t.co/zPtvuVMcfZ
Σε 15 ανέρχονται τα θύματα της επίθεσης του 24χρονου φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας.
Δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των 15 θυμάτων από το μακελειό στην Πράγα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική πρεσβεία.
- Πράγα: Ο 24χρονος εμπνεύστηκε την επίθεση από ανάλογη πράξη στη Ρωσία - Το χρονικό του μακελειού
- «Να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας»: Η ανακοίνωση του Πανεπιστήμιο του Καρόλου για το μακελειό
- Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε ο Ρούντι Τζουλιάνι - Καλείται να καταβάλει αποζημίωση 148 εκατ. δολαρίων για δυσφήμηση
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.