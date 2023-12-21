Λογαριασμός
Βίντεο ντοκουμέντο: Η δραματική στιγμή που ο 24χρονος πυροβολεί εν ψυχρώ στην Πράγα

Σε 15 ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση 24χρονου φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας

Πράγα

Τη δραματική στιγμή που ο 24χρονος Νταβίντ Κόζακ πυροβολεί εν ψυχρώ εντός και εκτός της Σχολής Φιλοσοφικής στην Πράγα δείχνουν δύο βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. 

Ο Κόζακ είχε στην κατοχή του πολλά νόμιμα δηλωμένα όπλα, και σε ανατριχιαστικά μηνύματα που είχε αφήσει στο Telegram έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει, αφότου όμως σκοτώσει και άλλους ανθρώπους. Χρησιμοποίησε μακρύκαννο όπλο με διόπτρα. 

Σε 15 ανέρχονται τα θύματα της επίθεσης του 24χρονου φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας.

Δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των 15 θυμάτων από το μακελειό στην Πράγα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική πρεσβεία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πράγα Επίθεση Τσεχία
