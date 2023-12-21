Τη δραματική στιγμή που ο 24χρονος Νταβίντ Κόζακ πυροβολεί εν ψυχρώ εντός και εκτός της Σχολής Φιλοσοφικής στην Πράγα δείχνουν δύο βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Ο Κόζακ είχε στην κατοχή του πολλά νόμιμα δηλωμένα όπλα, και σε ανατριχιαστικά μηνύματα που είχε αφήσει στο Telegram έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει, αφότου όμως σκοτώσει και άλλους ανθρώπους. Χρησιμοποίησε μακρύκαννο όπλο με διόπτρα.

#CzechRepublic, #Prague, 15 dead and 20 injured at the #University. 5 of them are very serious. Inconceivable. The multiple murderer, armed with a #sniper rifle, committed suicide. Prague felt like an #American city

https://t.co/zPtvuVMcfZ — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) December 21, 2023

Σε 15 ανέρχονται τα θύματα της επίθεσης του 24χρονου φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας.

Δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των 15 θυμάτων από το μακελειό στην Πράγα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική πρεσβεία.

