Ένδεκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν, οι τέσσερις σοβαρά, όταν αεροσκάφος ναυλωμένο από την αεροπορική εταιρεία Air Sénégal βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ντιάς κοντά στο Ντακάρ, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου.

🚨Le vol HC301 d’Air Sénégal opéré par Transair a fait une sortie de piste au décollage de l’aéroport AIBD suite à une accélération arrêt, le jeudi 09 mai 2024 à 01h14.



Ce vol, à destination de Bamako, avait à son bord 85 personnes dont 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du… pic.twitter.com/5eo64JwiZf May 9, 2024

Το αεροσκάφος που ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Transair και εκτελούσε την πτήση Ντακάρ-Μπαμακό «βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωση σήμερα 9 Μαΐου 2024 κατά την 01.00», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας που διευκρινίζει ότι «το αεροδρόμιο έκλεισε μέχρι να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα».

#SENEGAL 🇸🇳Transair Boeing 737-38J aircraft received substantial damage after it did a Runway excursion at Blaise Diagne International Airport. Boeing is under heavy pressure now!

Via:@fl360aero pic.twitter.com/7cd6K14KLg — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) May 9, 2024

Πηγή: skai.gr

