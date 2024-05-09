Λογαριασμός
Σενεγάλη: Boeing βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωση - 11 τραυματίες (Βίντεο)

Το αεροσκάφος που ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Transair και εκτελούσε την πτήση Ντακάρ-Μπαμακό βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωση

αεροσκάφος Σενεγάλη

Ένδεκα άνθρωποι τραυματίσθηκαν, οι τέσσερις σοβαρά, όταν αεροσκάφος ναυλωμένο από την αεροπορική εταιρεία Air Sénégal βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ντιάς κοντά στο Ντακάρ, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου.

Το αεροσκάφος που ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Transair και εκτελούσε την πτήση Ντακάρ-Μπαμακό «βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωση σήμερα 9 Μαΐου 2024 κατά την 01.00», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας που διευκρινίζει ότι «το αεροδρόμιο έκλεισε μέχρι να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα».

Πηγή: skai.gr

