Μακελειό στην Πράγα: Ο δράστης είχε πολλά νόμιμα δηλωμένα όπλα - Τουλάχιστον 15 νεκροί

"Πρόκειται για μια πρωτοφανή σχιζοφρενική πράξη, που η Τσεχία δεν έχει ξαναδεί ποτέ στην ιστορία της" δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών

Kozak

Πολλά, νόμιμα δηλωμένα, όπλα είχε ο φερόμενος ως δράστης του μακελειού στην ‘’καρδιά’’ της Πράγας Νταβίντ Κόζακ, όπως ανακοίνωσαν οι τσεχικές αρχές. 

Χιλιάδες πολίτες και τουρίστες έζησαν έναν εφιάλτη στο κέντρο της "παραμυθένιας πόλης" όταν ο Κόζακ, άρχισε να πυροβολεί με μακρύκαννο όπλο με διόπτρα στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, δίπλα στην πλατεία Γιαν Πάλαχ. 

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 24 τραυματίστηκαν, μερικοί εκ των νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αιματηρή επίθεση δεν συνδέεται με τη διεθνή τρομοκρατία σύμφωνα με τα έως στιγμής δεδομένα, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται. 

Πράγα

Το περιστατικό συνέβη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου στο κέντρο της Πράγας. Το κτίριο στην πλατεία Γιαν Παλάχ εκκενώθηκε. 

Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Πέμπτης, με τον υπουργό Εσωτερικών, ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων, προσθέτοντας ότι ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και άτομα σε κρίσιμη κατάσταση, οπότε ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Η αστυνομία αναζητούσε και άλλους εγκλωβισμένους φοιτητές μέχρι αργά το απόγευμα. Όπως εξήγησε ο Βόντρασεκ, η ταυτοποίηση των θυμάτων δεν θα ξεκινήσει καν μέχρι να ελεγχθεί ολόκληρη η περιοχή. ‘’Θέλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένεια των εκλιπόντων και θέλουμε να ζητήσουμε την υπομονή τους’’, πρόσθεσε. 

Prague


Ο Βόντρασεκ δεν επιβεβαίωσε εάν ο πυροβολητής πυροβολήθηκε από την αστυνομία ή αν αυτοπυροβολήθηκε. 

‘’Πρόκειται για μια πρωτοφανή σχιζοφρενική πράξη, που η Τσεχία δεν έχει ξαναδεί ποτέ στην ιστορία της. Είναι κάτι που όλοι φοβόμασταν, κάτι που είναι δύσκολο να αποτραπεί. είναι ένα άτομο που έχει τα δικά του προβλήματα και στη συνέχεια θα διαπράξει το γεγονός ότι, εκτός από το να αφαιρέσει αυτή τη ζωή για τον εαυτό του, θα την πάρει και από άλλους’’, δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακουσάν. 

Σε βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται δεκάδες νέοι άνθρωποι να εγκαταλείπουν τρέχοντας το πανεπιστήμιο. Φοιτητές, έντρομοι, προσπάθησαν να σωθούν, "κρεμασμένοι" στα περβάζια και τις ταράτσες του πανεπιστημίου, ωστόσο μια 24χρονη κοπέλα έχασε την ισορροπία της και σκοτώθηκε. 

πραγα

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι ο πατέρας του 24χρονου βρέθηκε νεκρός, με όλα να δείχνουν ότι ήταν το πρώτο θύμα του Κόζακ. 

Ο Κόζακ είχε αναρτήσει στο κανάλι του στο Telegram μηνύματα μίσους, όπου διατύπωνε στα ρωσικά και την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. "Θέλω να πεθάνω... ακούω φωνές... σκοπεύω να σκοτώσω και άλλους ανθρώπους" ανέφερε μεταξύ άλλων. 

Δείτε φωτογραφία τη στιγμή που πυροβολεί: 

Prague

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου της Πράγας ανέφερε νωρίτερα ότι υπάρχουν πυροβολισμοί εντός του κτιρίου, σύμφωνα με email που στάλθηκε προς τους φοιτητές από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου του Καρόλου. "Μην μετακινηθείτε...κλειδώστε τα γραφεία σας",ανέφερε χαρακτηριστικά το email.

