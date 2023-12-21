Πολλά, νόμιμα δηλωμένα, όπλα είχε ο φερόμενος ως δράστης του μακελειού στην ‘’καρδιά’’ της Πράγας Νταβίντ Κόζακ, όπως ανακοίνωσαν οι τσεχικές αρχές.



Χιλιάδες πολίτες και τουρίστες έζησαν έναν εφιάλτη στο κέντρο της "παραμυθένιας πόλης" όταν ο Κόζακ, άρχισε να πυροβολεί με μακρύκαννο όπλο με διόπτρα στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, δίπλα στην πλατεία Γιαν Πάλαχ.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 24 τραυματίστηκαν, μερικοί εκ των νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αιματηρή επίθεση δεν συνδέεται με τη διεθνή τρομοκρατία σύμφωνα με τα έως στιγμής δεδομένα, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται.

Το περιστατικό συνέβη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Καρόλου στο κέντρο της Πράγας. Το κτίριο στην πλατεία Γιαν Παλάχ εκκενώθηκε.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Πέμπτης, με τον υπουργό Εσωτερικών, ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων, προσθέτοντας ότι ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και άτομα σε κρίσιμη κατάσταση, οπότε ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.



Η αστυνομία αναζητούσε και άλλους εγκλωβισμένους φοιτητές μέχρι αργά το απόγευμα. Όπως εξήγησε ο Βόντρασεκ, η ταυτοποίηση των θυμάτων δεν θα ξεκινήσει καν μέχρι να ελεγχθεί ολόκληρη η περιοχή. ‘’Θέλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένεια των εκλιπόντων και θέλουμε να ζητήσουμε την υπομονή τους’’, πρόσθεσε.



Ο Βόντρασεκ δεν επιβεβαίωσε εάν ο πυροβολητής πυροβολήθηκε από την αστυνομία ή αν αυτοπυροβολήθηκε.



‘’Πρόκειται για μια πρωτοφανή σχιζοφρενική πράξη, που η Τσεχία δεν έχει ξαναδεί ποτέ στην ιστορία της. Είναι κάτι που όλοι φοβόμασταν, κάτι που είναι δύσκολο να αποτραπεί. είναι ένα άτομο που έχει τα δικά του προβλήματα και στη συνέχεια θα διαπράξει το γεγονός ότι, εκτός από το να αφαιρέσει αυτή τη ζωή για τον εαυτό του, θα την πάρει και από άλλους’’, δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακουσάν.



Σε βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται δεκάδες νέοι άνθρωποι να εγκαταλείπουν τρέχοντας το πανεπιστήμιο. Φοιτητές, έντρομοι, προσπάθησαν να σωθούν, "κρεμασμένοι" στα περβάζια και τις ταράτσες του πανεπιστημίου, ωστόσο μια 24χρονη κοπέλα έχασε την ισορροπία της και σκοτώθηκε.

Podívejte se na záběry z místa střelby v centru Prahy 👇 pic.twitter.com/ulwsKzvX56 — ČT24 (@CT24zive) December 21, 2023

VIDEO: Evakuace studentů z budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy 👇 pic.twitter.com/4AEhi1xhOb — ČT24 (@CT24zive) December 21, 2023

Okolí náměstí Jana Palacha je plné vozů záchranných složek, k fakultě se prakticky nedá dostat. Ztichlým centrem Prahy se nyní rozléhají zvuky sirén. pic.twitter.com/4G0cBwsfcf — Karolína Blažková (@BlazkovKar) December 21, 2023

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι ο πατέρας του 24χρονου βρέθηκε νεκρός, με όλα να δείχνουν ότι ήταν το πρώτο θύμα του Κόζακ.

Ο Κόζακ είχε αναρτήσει στο κανάλι του στο Telegram μηνύματα μίσους, όπου διατύπωνε στα ρωσικά και την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. "Θέλω να πεθάνω... ακούω φωνές... σκοπεύω να σκοτώσω και άλλους ανθρώπους" ανέφερε μεταξύ άλλων.

David Kozák, střelec z pražské univerzity, dny před střelbou na Filozofické fakultě založil kanál na Telegramu, kde psal tyto zprávy v ruštině. Přeloženo do češtiny. Jde až mráz po zádech. 😭 @iDNEScz @CT24zive @seznam_cz @novinkycz pic.twitter.com/7nK88vJTCi — Alex de Gia (@alexdegia) December 21, 2023

❗🇨🇿 - UPDATE: The shooter from the University of #Prague is named David Kozak. He shot three people and wounded 20 others. After that, he committed suicide.



Kozak opened fire on the fourth floor of the building of the Faculty of Philosophy of Charles University. Some students,… pic.twitter.com/EsYkp92EED — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) December 21, 2023

Δείτε φωτογραφία τη στιγμή που πυροβολεί:

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου της Πράγας ανέφερε νωρίτερα ότι υπάρχουν πυροβολισμοί εντός του κτιρίου, σύμφωνα με email που στάλθηκε προς τους φοιτητές από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου του Καρόλου. "Μην μετακινηθείτε...κλειδώστε τα γραφεία σας",ανέφερε χαρακτηριστικά το email.

Střelec byl eliminován !!! Celá budova je v současné chvíli evakuována a na místě je několik mrtvých a desítky raněných. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Policie informovala o střelbě na jedné z pražských škol na Náměstí Jana Palacha. Na místě jsou mrtví i zranění!https://t.co/aRbwCMTfIy — TN.cz (@televizninoviny) December 21, 2023

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.



At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

NEWS‼️ Czech Television is reporting deaths and injuries in shooting at Charles University Faculty of Arts in central Prague pic.twitter.com/m63I1D5nuB — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) December 21, 2023

There has been a shooting at the Faculty of Philosophy, Charles University, in Prague. There are fatalities and injuries at the scene.



Photo: Czech Public TV + https://t.co/r1FiDFYxSk pic.twitter.com/yiqnAIH7cN — Filip Horký (@FilipHorky) December 21, 2023

Shooting in Prague. Gunshots audible in this video. pic.twitter.com/SQKuamHrKm — inverse square law of information propagation (@_inverse_square) December 21, 2023

