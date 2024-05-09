Σε αμερικανικό χρηματιστήριο η Titan America

Στην εισαγωγή της θυγατρικής του, Titan America, σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ θα προχωρήσει ο όμιλος Τιτάν Cement International SA. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με αυτό τον τρόπο η εταιρεία θα αντλήσει κεφάλαια που θα διευκολύνουν τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης και των επενδυτικών ευκαιριών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και της Titan America.

Παράλληλα, τονίζεται πως η Titan America, με πωλήσεις 1,6 δισ. δολάρια, είναι μια δυναμική και πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία, που δραστηριοποιείται στις ισχυρά αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομικές περιοχές της Ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, με παρουσία και ηγετική θέση στις αγορές της Φλόριντα, τις Μέσο-Ατλαντικές πολιτείες και στη Μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης/New Jersey.

Η εισαγωγή εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σε χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και θα συνοδεύεται από δημόσια προσφορά μειοψηφικού ποσοστού, αναλόγου με το σύνηθες ποσοστό διάθεσης μετοχών σε δημόσιες προφορές εισαγωγής σε χρηματιστήριο στις ΗΠΑ. Η διαδικασία δεν θα επιφέρει φορολογική επιβάρυνση στον Όμιλο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025.

Όγδοο τρίμηνο αύξησης EBITDA

Για το πρώτο τρίμηνο του έτους ο όμιλος ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις περιοχές που έχει δραστηριότητα, με τον τζίρο να φτάνει στα 623,7 εκατ. ευρώ, (αύξηση 6,1%). Τα EBITDA ανήλθαν σε 109,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης. Ιδιαίτερα ενισχυμένα ήταν και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας τα οποία διαμορφώθηκαν στα 52,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 18,4%, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού/EBITDA είναι στα χαμηλά επίπεδα του 1,2x.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά πως οι προοπτικές για το έτος είναι θετικές χάρη στην αυξημένη ζήτηση, τα σταθερά επίπεδα τιμών, τη βελτιωμένη διαχείριση του κόστους ενέργειας και τη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα.

