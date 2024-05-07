Το Ισραήλ απαγόρευσε την πρόσβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο συνοριακό σημείο διέλευσης της Ράφας, στη Λωρίδα της Γάζας, έγινε σήμερα γνωστό από έναν εκπρόσωπο τύπου του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων.

«Αυτήν τη στιγμή δεν έχουμε καμία φυσική παρουσία στο σημείο διέλευσης της Ράφα, διότι ο Cogat (ισραηλινός οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό της ισραηλινής πολιτικής στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη) μας αρνήθηκε την πρόσβαση σε αυτήν τη ζώνη», η οποία αποτελεί το κύριο σημείο διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε ο Γενς Λάρκε, κατά τη διάρκεια μιας τακτικής συνέντευξης τύπου στη Γενεύη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

