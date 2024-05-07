Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προειδοποιήσουν την Αυστραλία, μετά από την ανακοίνωση της, ότι ένα κινεζικό μαχητικό αεροσκάφος έθεσε σε κίνδυνο την πτήση ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου της, υπό τις συνθήκες μιας “μη ασφαλούς” αντιπαράθεσης πάνω από την Κίτρινη Θάλασσα.

“Το στρατιωτικό αεροσκάφος της Αυστραλίας πέταξε κοντά στον κινεζικό εναέριο χώρο με επικίνδυνο τρόπο” δήλωσε ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου των Εξωτερικών.

“Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να προειδοποιήσουν την πλευρά της Αυστραλίας”, συμπλήρωσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

