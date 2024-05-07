Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε την Τρίτη ότι το μορατόριουμ της Ρωσίας για την ανάπτυξη πυραύλων μέσου βεληνεκούς και μικρού βεληνεκούς τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω της «καταστροφικής» προσέγγισης των ΗΠΑ, ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο RIA. .

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ ανταλλάσσουν κατά καιρούς απόψεις για τη στρατηγική σταθερότητα, είπε ο Ριάμπκοφ, προσθέτοντας ότι η πρέσβειρα των ΗΠΑ Λιν Τρέισι έχει εγκαταλείψει τη Ρωσία για ορισμένο χρονικό διάστημα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.



Πηγή: skai.gr

