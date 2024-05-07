Ναβάλναγια: Ψεύτης, κλέφτης και δολοφόνος ο Πούτιν

Η αυτοεξόριστη επικρίτρια του Κρεμλίνου Γιούλια Ναβάλναγια αποκάλεσε σήμερα τον Βλαντίμιρ Πούτιν «ψεύτη, κλέφτη, δολοφόνο», λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής ορκωμοσίας του με την οποία ο Ρώσος πρόεδρος ξεκινά μια πέμπτη θητεία στον προεδρικό θώκο της χώρας του.

«Η χώρα μας κυβερνάται από έναν ψεύτη, έναν κλέφτη, έναν δολοφόνο, όμως σε αυτό θα μπει αναπόφευκτα τέλος», δηλώνει η Ναβάλναγια σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με εκείνον "στο τιμόνι", η χώρα μας δεν θα έχει ούτε ειρήνη, ούτε ανάπτυξη, ούτε ελευθερία», συμπλήρωσε η ίδια, αναφερόμενη στην ευρείας κλίμακας επίθεση που έχει εξαπολύσει ο ρωσικός στρατός εναντίον της Ουκρανίας.

«Αυτός ο πόλεμος είναι αιματηρός και παράλογος και κανείς δεν τον θέλει, πέραν του Πούτιν», υποστήριξε η Γιούλια Ναβάλναγια.

«Οι υποσχέσεις του δεν είναι μόνο κενές, είναι επίσης παραπλανητικές. Αυτό διαρκεί 25 χρόνια. Θα είναι το ίδιο κι αυτήν τη φορά», επισήμανε η ίδια σε αυτό το βίντεο διάρκειας περίπου έξι λεπτών.

«Σε κάθε μία από τις θητείες του, η κατάσταση επιδεινώνεται και είναι τρομακτικό να φανταστούμε τι θα συμβεί όσο ο Πούτιν παραμένει στην εξουσία», είπε επίσης η σύζυγος του εκλιπόντος Αλεξέι Ναβάλνι, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τους «εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Ρωσία, που υπομένουν απάνθρωπες συνθήκες».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κανείς στον κόσμο δεν θα πιστεύει τον Πούτιν, ούτε στη Ρωσία ούτε εκτός των συνόρων της», ανέφερε η Ναβάλναγια.

Τη 16η Φεβρουαρίου του 2024, ο σύζυγός της Αλεξέι Ναβάλνι, σφοδρός επικριτής του Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε στη φυλακή που κρατούταν, στην Αρκτική, σε συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Η Γιούλια Ναβάλναγια, οι υποστηρικτές της, όπως και ηγέτες ξένων χωρών κατηγορούν τον Ρώσο πρόεδρο ότι δολοφόνησε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης για «εξτρεμισμό». Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

