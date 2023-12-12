Ασθένειες όπως η ανεμοβλογιά, η μηνιγγίτιδα και οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού εξαπλώνονται στη Γάζα, δήλωσαν οι παλαιστινιακές και διεθνείς ιατρικές αρχές, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης επιδεινώνονται λόγω του πολέμου.

Περίπου 160.000 έως 165.000 περιπτώσεις διάρροιας έχουν καταγραφεί σε παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε ενημέρωση σήμερα, Τρίτη, περιγράφοντας τον αριθμό ως «πολύ περισσότερο» από το κανονικό.

Περιστατικά κηρίου, μηνιγγίτιδας και ίκτερου έχουν επίσης καταγραφεί στον θύλακα, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Πίπερκορν , εκπρόσωπο του ΠΟΥ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ο ΠΟΥ προσπαθεί να δημιουργήσει κινητά εργαστήρια στη Γάζα για την ανάλυση δειγμάτων για ίκτερο, πρόσθεσε ο Πίπερκορν .

Προειδοποίησε ότι οι περιορισμένες συνθήκες διαβίωσης συμβάλλουν στην εξάπλωση της νόσου.

Περισσότερα από 130.000 κρούσματα λοιμώξεων του αναπνευστικού και 35.000 κρούσματα με δερματικά εξανθήματα έχουν καταγραφεί, ανέφερε το ελεγχόμενο από τη Χαμάς Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Γάζα σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την έκθεση, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 4.395 κρούσματα ανεμοβλογιάς, 17.511 κρούσματα ψειρών και 19.325 κρούσματα ψώρας.

Η εξάπλωση των ασθενειών έχει δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στο σύστημα υγείας στη Γάζα, τις οποίες ο Πίπερκορν του ΠΟΥ περιέγραψε ως «γονατισμένο» αφού μόνο 11 από τα 36 νοσοκομεία του θύλακα είναι έστω και εν μέρει λειτουργικά, είπε ο Πίπερκορν στην ενημέρωση, τονίζοντας τις προκλήσεις που θέτει η σύντομη στελέχωση και ο αυξανόμενος αριθμός ασθενών.

«Οι γιατροί είναι πραγματικά αναγκασμένοι να δώσουν προτεραιότητα σε ποιος λαμβάνει φροντίδα και ποιος όχι. Και αντιμετωπίζουν πολλές από τις σοβαρές περιπτώσεις στην πραγματικότητα αμέσως στους διαδρόμους ή στο πάτωμα ή ακόμα και στο παρεκκλήσι», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.