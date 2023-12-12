Τουρκία: Δόθηκε η άδεια για τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στο Άκουγιου

Η Τουρκία χορήγησε σήμερα άδεια στην εταιρεία διαχείρισης έργου του υπό κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στο 'Ακουγιου για τη λειτουργία της πρώτης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του σταθμού.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι είχε υποβάλει στην τουρκική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας την πρώτη δέσμη εγγράφων στις 17 Μαρτίου και τη δεύτερη στις 24 Αυγούστου για να λάβει άδεια λειτουργίας.

Τη χορήγηση της άδειας ακολουθούν οι διαδικασίες εκκίνησης, ρύθμισης και παραγωγής, οι οποίες αποτελούν τις τελικές φάσεις της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού για την ασφαλή λειτουργία του.

«Η απόφαση της Τουρκικής Ρυθμιστικής Αρχής Πυρηνικών Εγκαταστάσεων (NDK) να χορηγήσει άδεια για τη λειτουργία της πρώτης μονάδας του πυρηνικού σταθμού 'Ακουγιου επιβεβαιώνει ότι έχουμε εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις της τουρκικής νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων για την κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε» ανέφερε η Αναστασία Ζοτέεβα, γενική διευθύντρια της εταιρείας του έργου, Akkuyu Nuclear Company, σε ανακοίνωση της ρωσικής κρατικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom που δημοιεύτηκε στο Telegram.

Η άδεια αυτή, όπως είπε, είναι η αρχή «ενός νέου, σημαντικού και υπεύθυνου σταδίου στην πορεία του έργου», δήλωσε η Ζοτέεβα. Το επόμενο στάδιο αφορά στη λήψη άδειας επιχειρησιακής λειτουργίας της πρώτης μονάδας παραγωγής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσει να γίνει η φόρτωση των πυρηνικών καυσίμων στον αντιδραστήρα και η έναρξη του ελέγχου πριν από την έναρξη της παραγωγής.

Ο πυρηνικός σταθμός του 'Ακουγιου, που βρίσκεται στην επαρχία της Μερσίνας στις ακτές της Μεσογείου στη νότια Τουρκία, θα έχει δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 35 δισ. κιλοβατώρων μετά την κατασκευή και των τεσσάρων μονάδων. Σύμφωνα με τη διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας, η πρώτη μονάδα αναμένεται να αρχίσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια το 2025.

Πηγή: skai.gr

