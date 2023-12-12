Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την κρισιμότητα της αποψινής ψηφοφορίας στη Βουλή των Κοινοτήτων επί του νομοσχεδίου της βρετανικής κυβέρνησης για αποστολή παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στη Ρουάντα ανέδειξε ο ηγέτης των Εργατικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ Στάρμερ.

Όπως αρχικά είπε, καμία κυβέρνηση στη Βρετανία από το 1986 και μετά δεν έχει ηττηθεί σε ψηφοφορία σε αρχικό νομοθετικό στάδιο. Με δεδομένη δε την ευρεία αυτοδυναμία των Τόρις, ο ίδιος θεωρεί πως το νομοσχέδιο σε αυτή τη φάση θα εγκριθεί «πολύ εύκολα».

Πρόσθεσε όμως: «Αν ο πρωθυπουργός ηττηθεί στην ψηφοφορία, ασφαλώς θα πρέπει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές».

Το νομοσχέδιο περί Ασφάλειας της Ρουάντα ορίζει πως η αφρικανική χώρα θεωρείται από το Λονδίνο ασφαλής - και πως η θέση αυτή δεσμεύει μεταξύ άλλων και τα βρετανικά δικαστήρια.

Το νομοσχέδιο προωθήθηκε, παράλληλα με μια νέα συνθήκη μεταξύ Λονδίνου και Κιγκάλι, μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στη βρετανική πρωτεύουσα πως η Ρουάντα δεν είναι ασφαλής τρίτη χώρα.

Το νομοσχέδιο δέχεται κριτική ως ανεπαρκές από την πιο δεξιά πτέρυγα των Τόρις και ως επικίνδυνα κοντά στην παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων του Ην. Βασιλείου από την πιο μετριοπαθή πτέρυγα των Συντηρητικών βουλευτών.

Αν, όπως αναμένεται, η αντιπολίτευση ταχθεί σύσσωμη κατά του νομοσχεδίου στη βραδινή ψηφοφορία (7μμ Λονδίνου), ο Ρίσι Σούνακ κινδυνεύει να ηττηθεί εφόσον 29 δικοί του βουλευτές το καταψηφίσουν ή αν σχεδόν 60 αποφασίσουν να απόσχουν.

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο στην έναρξη της απογευματινής συζήτησης ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι το χαρακτήρισε ως «καινοτόμο και ανθρώπινη λύση σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα».

Ενδεικτικό της ανησυχίας στην Ντάουνινγκ Στριτ είναι ότι κλήθηκε εσπευσμένα από το Ντουμπάι για να ψηφίσει απόψε ο υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής Γκρέιαμ Στιούαρτ, ο οποίος μετά θα μεταβεί ξανά στη κλιματική διάσκεψη COP28.

Πηγή: skai.gr

