Ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι υπάρχει διαφωνία με τις ΗΠΑ για τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο

Την παραδοχή ότι υπάρχει διαφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ για τη διακυβέρνηση της Γάζας την επόμενη μέρα του πολέμου, έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμιν Νετανιάχου.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου, δήλωσε ότι εκτιμά την αμερικανική υποστήριξη για την καταστροφή της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων, όπως και την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ στη χερσαία εισβολή και τον αποκλεισμό της διεθνούς πίεσης για διακοπή του πολέμου.

«Ναι, υπάρχει διαφωνία για την επόμενη μέρα της Χαμάς και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και εδώ», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Θα ήθελα να διευκρινίσω τη θέση μου: Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να επαναλάβει το λάθος του Όσλο. Μετά τη μεγάλη θυσία των πολιτών και των στρατιωτών μας, δεν θα επιτρέψω την είσοδο στη Γάζα όσων εκπαιδεύουν για την τρομοκρατία, υποστηρίζουν την τρομοκρατία και χρηματοδοτούν την τρομοκρατία» πρόσθεσε ενώ διαμήνυσε ότι «η Γάζα δεν θα είναι ούτε Χαμαστάν ούτε Φαταχστάν».



