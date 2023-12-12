ΠΟΥ: Η Γάζα έχει μόνο 11 μερικώς λειτουργικά νοσοκομεία

Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την Τρίτη ότι μόνο 11, δηλαδή λιγότερο από το ένα τρίτο των νοσοκομείων της Γάζας παραμένουν εν μέρει λειτουργικά.

«Μέσα σε μόλις 66 ημέρες το σύστημα υγείας από 36 λειτουργικά νοσοκομεία που είχε , μόλις 11 είναι μερικώς λειτουργικά – ένα στο βορρά και 10 στο νότο», ανέφερε στο Reuters, ο Ρίτσαρντ Πέπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ για την Παλαιστινιακή Επικράτεια, σε συνέντευξη Τύπου του ΟΗΕ μέσω βιντεοκλίσης.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ή νοσοκομεία», είπε. «Ελπίζουμε και παρακαλούμε ότι αυτό δεν θα συμβεί».

Νωρίτερα, ο ΠΟΥ εξέδωσε μια δήλωση που επικρίνει έντονα το Ισραήλ, κατηγορώντας το για κράτηση και κακομεταχείριση του ιατρικού προσωπικού κατά τη διάρκεια μιας επείγουσας αποστολής στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.