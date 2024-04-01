Πόσο πιθανή είναι μια «συμφιλίωση» Χάρι και Ουίλιαμ: Τι ρόλο θα παίξει η Μέγκαν

Ουίλιαμ και ο Χάρι θα μπορούσαν επιτέλους να «σηκώσουν λευκή σημαία» βάζοντας τέλος στη σοβαρότερη διαμάχη μεταξύ συγγενών, που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας αλλά η Μέγκαν εξακολουθεί να είναι εμπόδιο, εκτιμά δημοσιογράφος με εξειδίκευση στα της Βασιλείας.

Τα αποξενωμένα αδέρφια θα μπορούσαν να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο στο περιθώριο των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και η πριγκίπισσα Κέιτ, συνοψίζει.

Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί ότι η Meghan θα μπορούσε να εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στην αποκατάσταση της σχέσης τους.

Σύμφωνα με αναφορές ο Γουίλιαμ και η Κέιτ "έτειναν ένα κλαδί ελιάς" στους Σάσεξ, προσκαλώντας τους μαζί με τα παιδιά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Richard Fitzwilliams είπε στη Sun ότι οι φήμες δεν μπορούν να ούτε να επαληθευθούν ούτε να διαψευσθούν αυτή τη στιγμή, αλλά ότι "απρόσμενες εξελίξεις" θα μπορούσαν να συμβούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Ο συντάκτης, άφησε να εννοηθεί προηγουμένως ότι μια "συμφιλίωση" θα μπορούσε να καταστεί εφικτή όταν ο Χάρι θα επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο για να τιμήσει τη δέκατη επέτειο των Αγώνων Invictus.

