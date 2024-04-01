Τηλεδιάσκεψη μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων για την επίθεση στη Ράφα

Τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ υψηλόβαθμων Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων για να συζητήσουν εναλλακτικές προτάσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν σε μια ισραηλινή στρατιωτική εισβολή στη Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μια εβδομάδα μετά την ακύρωση από το Ισραήλ επίσκεψης αντιπροσωπείας στην Ουάσινγκτον.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει γνωστές τις ανησυχίες τους για οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Ράφα, το τελευταίο σχετικά ασφαλές καταφύγιο για περισσότερο από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους εκτοπισμένους πολίτες.

«Εάν πρόκειται να προχωρήσουν σε μια στρατιωτική επιχείρηση, πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση», είπε η Ζαν-Πιέρ. «Πρέπει να καταλάβουμε πώς θα προχωρήσουν».

Η εκπρόσωπος είπε ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν θα ηγηθεί των συνομιλιών για τη Ράφα εκ μέρους της αμερικανικής πλευράς.

«Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για σήμερα διαδικτυακά. Θα υπάρξει ίσως συνάντηση δια ζώσης αργότερα εντός της εβδομάδας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί, διευκρινίζοντας ότι προβλέπονται και άλλες «συναντήσεις δια ζώσης».

Η ανακοίνωση από το Ισραήλ της προσεχούς επίθεσης στη Ράφα, πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας όπου συνωστίζονται 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, οι περισσότεροι εξ αυτών εκτοπισμένοι, προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας.

Το θέμα είναι να «καταλάβουμε ποια είναι τα σχέδιά τους για οποιαδήποτε επιχείρηση στη Ράφα, να καταλάβουμε πώς θα μετακινηθούν ή θα διεξάγουν επιχειρήσεις (σε ένα έδαφος) με πολύ μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων», δήλωσε η Σαμπρίνα Σινγκ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η εκπρόσωπος δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του υπουργείου Άμυνας στις συνομιλίες, αλλά Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν αναμένεται να λάβει μέρος σε αυτήν.

Το Ισραήλ είχε αποφασίσει να μην στείλει όπως είχε προγραμματιστεί αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει για το σχέδιό του της επίθεσης στη Ράφα, μετά την αποχή των ΗΠΑ σε ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 25 Μαρτίου, που επέτρεψε την έγκριση για πρώτη φορά ψηφίσματος που ζητεί άμεση «κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας, πέντε και πλέον μήνες μετά την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης.

Οι ΗΠΑ, κύριος σύμμαχος του Ισραήλ, αντιτίθενται σε οποιαδήποτε χερσαία επίθεση μεγάλης κλίμακας στη Ράφα. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να στείλει αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις με θέμα τα σχέδια του Ισραήλ στη Ράφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

