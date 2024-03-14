Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην απονομή βραβείων που θεσπίστηκαν στο όνομα της μητέρας τους πριγκίπισσας Νταϊάνα θα συμμετάσχουν το βράδυ της Πέμπτης τόσο ο πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ όσο και ο δούκας του Σάσεξ Χάρι.

Σε μια ακόμα απόδειξη της κακής μεταξύ τους σχέσης, ωστόσο, οι δύο αδελφοί δε θα συμπέσουν χρονικά στην εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται στο Μουσείο Επιστήμης του Λονδίνου.

Αρχικά ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θα εκφωνήσει μια σύντομη ομιλία περί των Βραβείων Κληρονομιάς της Νταϊάνα και στη συνέχεια θα απονείμει τα βραβεία στους 20 νικητές. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να μιλήσει μαζί τους για το έργο τους.

Ο πρίγκιπας Χάρι θα εμφανιστεί έπειτα από την Καλιφόρνια μέσω βιντεοσύνδεσης για να έχει συνομιλία με τους νικητές.

Η σύνδεση αυτή θα γίνει αφού ο αδελφός του θα έχει αποχωρήσει.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του θεσμού Δρ Τέσσυ Ότζο δήλωσε ότι είναι τιμή να έχει την υποστήριξη και των δύο γιων της Νταϊάνα.

Τα βραβεία δίνονται κάθε δύο χρόνια σε 20 «εξαίρετους νέους ηγέτες που εμπνέουν την επόμενη γενιά να ακολουθήσει τα χνάρια της Νταϊάνα, της πριγκίπισσας της Ουαλίας και να επιφέρει θετική αλλαγή στον κόσμο».

Από τη στιγμή που ο Χάρι έπαψε να είναι εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας, οι εμφανίσεις των δύο γιων της Νταϊάνα σε υποχρεώσεις που άπτονται του θεσμού των βραβείων γίνονται χωριστά.

Δημοφιλέστερη γαλαζοαίματη η Κέητ σε δημοσκόπηση

Εν τω μεταξύ, δημοσκόπηση σε δείγμα 1.085 ερωτηθέντων από την εταιρεία Ipsos αναδεικνύει τη νυν πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον ως το δημοφιλέστερο μέλος της βασιλικής οικογένειας, με ποσοστό 38% - λίγο πάνω από τον σύζυγό της Γουίλιαμ που ακολουθεί με 36%.

Η δημοσκόπηση έγινε πριν από τον θόρυβο και τις αντιδράσεις για την παραποιημένη φωτογραφία της Ημέρας της Μητέρας.

Στην τρίτη θέση ακολουθούν με 27% «οποιαδήποτε από τα εγγόνια του βασιλιά» και έπεται η αδερφή του Καρόλου πριγκίπισσα Άννα με 26%.

Ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος συγκεντρώνει 23% και ακολουθεί η βασίλισσα Καμίλα με 12%.

Στο 11% βρίσκεται ο πρίγκιπας Χάρι, ακολουθούμενος από τον θείο του δούκα του Εδιμβούργου Εδουάρδο με 10%, ενώ η δούκισσα του Σάσεξ Μέγκαν Μαρκλ συγκεντρώνει 7%.

Αυτό σημαίνει ότι είναι ελαφρώς πιο δημοφιλής από τις κόρες του πρίγκιπα Άντριου Βεατρίκη (6%) και Ευγενία (5%), ενώ ο ίδιος ο δούκας του Γιορκ, που έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπστιν, είναι τελευταίος στη λίστα με 2%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.