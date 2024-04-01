Λευκός Οίκος: «Πολύ ανησυχητικές» πληροφορίες για το νοσοκομείο Αλ Σίφα σε Γάζα

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα ότι εάν επαληθευτούν οι πληροφορίες για τα πτώματα που βρέθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, απ΄όπου ο ισραηλινός στρατός αποχώρησε σήμερα έπειτα από δύο εβδομάδες επιχειρήσεων, είναι "πολύ ανησυχητικές".

"Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, εάν αληθεύει", δήλωσε η εκπρόσωπός του Καρίν Ζαν-Πιέρ αναφέροντας ότι η Ουάσινγκτον θα "επικοινωνήσει με την ισραηλινή κυβέρνηση για να έχει περισσότερη πληροφόρηση", μετά τις δηλώσεις στο Γαλλικό Πρακτορείο γιατρών και πολιτών που βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομειακό συγκρότημα ότι τουλάχιστον 20 πτώματα βρέθηκαν, ορισμένα εκ των οποίων έδειχναν ότι πέρασαν από πάνω τους στρατιωτικά οχήματα.

