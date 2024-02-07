Πώς «διαβάζουν» οι Βρετανοί την επιστροφή του Χάρι στο Λονδίνο - Η σχέση του με τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ

Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο, για να συναντήσει τον πατέρα του, ίσως φέρει λίγο «ξεπάγωμα» στις σχέσεις τους, σχολιάζει η βασιλική ανταποκρίτρια του BBC Ντανιέλα Ρελφ.

Ο Χάρι φέρεται να πέρασε περίπου 45 λεπτά με τον βασιλιά χθες στην κατοικία του στο Λονδίνο.

Μιλώντας σήμερα στο BBC Radio 4, η Ρελφ χαρακτήρισε ως σημαντικά γεγονότα τόσο την άμεση επιστροφή του Χάρι μετά τη διάγνωση του καρκίνου όσο και το γεγονός ότι ο Κάρολος τον περίμενε στο Λονδίνο πριν αναχωρήσει για το Σάντριγχαμ.

Η σύντομη συνάντηση μπορεί να μην λέει πολλά, όμως πρόκειται για έναν «πατέρα και έναν γιο που έχουν δει για πολύ λίγο ο ένας τον άλλον τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

Η σχέση τους ήταν «απίστευτα τεταμένη και περίπλοκη», λέει η Ρελφ, και σημειώνει πως έχει σημασία που ο μικρότερος γιος του βασιλιά ήρθε για επίσκεψη.

Ωστόσο, η σχέση του Χάρι με τον αδερφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, «εξακολουθεί να φαίνεται απίστευτα διαλυμένη», προσθέτει, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν σχέδια να συναντηθούν τα αδέρφια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.