Πώς «διαβάζουν» οι Βρετανοί την επιστροφή του Χάρι στο Λονδίνο - Η σχέση του με τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ

Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο, για να συναντήσει τον πατέρα του, ίσως φέρει λίγο «ξεπάγωμα» στις σχέσεις τους, σχολιάζει η βασιλική ανταποκρίτρια του BBC Ντανιέλα Ρελφ.
Ο Χάρι φέρεται να πέρασε περίπου 45 λεπτά με τον βασιλιά χθες στην κατοικία του στο Λονδίνο.
Μιλώντας σήμερα στο BBC Radio 4, η Ρελφ χαρακτήρισε ως σημαντικά γεγονότα τόσο την άμεση επιστροφή του Χάρι μετά τη διάγνωση του καρκίνου όσο και το γεγονός ότι ο Κάρολος τον περίμενε στο Λονδίνο πριν αναχωρήσει για το Σάντριγχαμ.
Η σύντομη συνάντηση μπορεί να μην λέει πολλά, όμως πρόκειται για έναν «πατέρα και έναν γιο που έχουν δει για πολύ λίγο ο ένας τον άλλον τα τελευταία τέσσερα χρόνια».
Η σχέση τους ήταν «απίστευτα τεταμένη και περίπλοκη», λέει η Ρελφ, και σημειώνει πως έχει σημασία που ο μικρότερος γιος του βασιλιά ήρθε για επίσκεψη.
Ωστόσο, η σχέση του Χάρι με τον αδερφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, «εξακολουθεί να φαίνεται απίστευτα διαλυμένη», προσθέτει, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν σχέδια να συναντηθούν τα αδέρφια.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.