Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια κάλεσε χθες Τρίτη το Λονδίνο να μην προχωρήσει στην έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ, όπου του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη επειδή αποκάλυψε εκατοντάδες χιλιάδες διαβαθμισμένα έγγραφα του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επικαλούμενη τον κίνδυνο ο ιδρυτής του WikiLeaks να υποστεί μεταχείριση που θα συνιστούσε βασανιστήρια ή «κακομεταχείριση».

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Άλις Τζιλ Έντουαρντς ζητεί η βρετανική κυβέρνηση να «σταματήσει την πιθανή έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ», στην οποία το Λονδίνο είχε καταρχήν αποδεχθεί να προχωρήσει τον Ιούνιο του 2022.

Την 20ή και την 21η Φεβρουαρίου, δυο βρετανοί δικαστικοί πρόκειται να εξετάσουν την απόφαση που πήρε μονομελές δικαστήριο την 6η Ιουνίου να μην επιτρέψει στον ιδρυτή του WikiLeaks να ασκήσει έφεση.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ πάσχει από χρόνια κατάθλιψη και υποτροπές. Έχει εκτιμηθεί πως υπάρχει κίνδυνος να αυτοκτονήσει», επισήμανε η ειδική εισηγήτρια στο κείμενο. «Αν εκδοθεί, ενδέχεται να κρατηθεί σε απομόνωση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενόψει της δίκης του (...) Αν κριθεί ένοχος, ενδέχεται να καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης ως και 175 ετών κάθειρξης», υπενθύμισε.

Σύμφωνα με την Άλις Τζιλ Έντουαρντς, «ο κίνδυνος να τεθεί σε απομόνωση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα παρά την επισφαλή κατάσταση της ψυχικής υγείας του και η επιβολή δυνητικά δυσανάλογης ποινής εγείρει ερωτήματα για το εάν η έκδοση του κ. Ασάνζ στις ΗΠΑ θα ήταν συμβατή με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Οι διπλωματικές διαβεβαιώσεις που παρείχε η κυβέρνηση των ΗΠΑ για το ότι θα έχει ανθρώπινη μεταχείριση δεν συνιστούν επαρκή εγγύηση», σημειώνει η ειδικός, η οποία έχει ονομαστεί από την Ύπατη Αρμοστεία, αλλά δεν εκφράζεται εξ ονόματος της.

Το διμελές εφετείο θα εξετάσει εντός του μήνα την απόφαση που πήρε το μονομελές δικαστήριο την 6η Ιουνίου, στερώντας του τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση και θα αποφανθεί εάν ο Τζούλιαν Ασάνζ έχει περαιτέρω «ευκαιρίες» να υπερασπιστεί την υπόθεσή του στη βρετανική δικαιοσύνη ή αν «εξάντλησε» τα ένδικα μέσα του, δεν έχει πλέον «δυνατότητα άλλης έφεσης» στο δικαστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και άρα θα κινηθεί η «διαδικασία έκδοσης», εξηγούσαν υποστηρικτές του αυστραλού υπηκόου τον Δεκέμβριο.

Ο 52χρονος διώκεται στις ΗΠΑ για την αποκάλυψη από το 2010 και μετά 700.000 και πλέον εμπιστευτικών και απορρήτων εγγράφων για τις αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες, ειδικά στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Αν καταδικαστεί, θα φυλακιστεί για δεκαετίες.

Μετά τη σύλληψή του από τη βρετανική αστυνομία τον Απρίλιο του 2019, έπειτα από επτά χρόνια που παρέμενε κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο για να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία εξαιτίας κατηγοριών για σεξουαλικές επιθέσεις που μπήκαν έκτοτε στο αρχείο, κρατείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Οι υποστηρικτές του Αυστραλού τον θεωρούν μάρτυρα της ελευθερίας του Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.