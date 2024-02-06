Δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του ο βασιλιάς Κάρολος στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την γνωστοποίηση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ότι διαγνώσθηκε με καρκίνο.

Χαμογελαστός μεν αλλά χωρίς να μπορεί να κρύψει την συναισθηματική του φόρτιση ο βασιλιάς Κάρολος αναχώρησε νωρίτερα σήμερα μαζί με την σύζυγό του Βασίλισσα Καμίλα από το Clarence House μέσα στην πολυτελή λιμουζίνα.

Νωρίτερα συναντήθηκε με τον γιο του Χάρι ο οποίος έφτασε εσπευσμένα στο Λονδίνο αφότου έγινε γνωστή η ασθένεια του πατέρα του.

King Charles spotted for the first time since his cancer diagnosis and he has that cheeky smile on his face we love you KCIII get well soon God Save The King ❤️❤️❤️❤️ #KingCharles #KingCharlesIII pic.twitter.com/iaNddIrZfJ — Lee Hood (@Mofoman360) February 6, 2024

Μετά το τέλος της συνάντησης το βασιλικό ζεύγος κατευθύνθηκε προς το Μπάκιγχαμ και από εκεί για την εξοχική τους κατοικία στο Σάντρινχαμ με το βασιλικό ελικόπτερο.

Από την στιγμή που το Παλάτι ανακοίνωσε πως ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώσθηκε με καρκίνο ο βρετανικός λαός βρίσκεται σε σοκ καθώς είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον βρετανικό λαό.

