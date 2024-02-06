Λογαριασμός
Συγκινημένος ο βασιλιάς Κάρολος στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση με καρκίνο - Δείτε φωτογραφίες

Χαμογελαστός μεν αλλά χωρίς να μπορεί να κρύψει την συναισθηματική του φόρτιση ο βασιλιάς Κάρολος αναχώρησε νωρίτερα σήμερα μαζί με την σύζυγό του Βασίλισσα Καμίλα από το Clarence House

Δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του ο βασιλιάς Κάρολος στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την γνωστοποίηση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ότι διαγνώσθηκε με καρκίνο.

Χαμογελαστός μεν αλλά χωρίς να μπορεί να κρύψει την συναισθηματική του φόρτιση ο βασιλιάς Κάρολος αναχώρησε νωρίτερα σήμερα μαζί με την σύζυγό του Βασίλισσα Καμίλα από το Clarence House μέσα στην πολυτελή λιμουζίνα.

Νωρίτερα συναντήθηκε με τον γιο του Χάρι ο οποίος έφτασε εσπευσμένα στο Λονδίνο αφότου έγινε γνωστή η ασθένεια του πατέρα του.

Μετά το τέλος της συνάντησης το βασιλικό ζεύγος κατευθύνθηκε προς το Μπάκιγχαμ και από εκεί για την εξοχική τους κατοικία στο Σάντρινχαμ με το βασιλικό ελικόπτερο. 

Από την στιγμή που το Παλάτι ανακοίνωσε πως ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώσθηκε με καρκίνο ο βρετανικός λαός βρίσκεται σε σοκ καθώς είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον βρετανικό λαό. 

