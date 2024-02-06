Έπειτα από χρόνια αλληλοσπαραγμού, οι πρίγκιπες Χάρι και Ουίλιαμ θα μπορούσαν να αναθερμάνουν τις σχέσεις τους;

Η άφιξη του δούκα του Σάσεξ σήμερα στο Λονδίνο για να επισκεφθεί τον Κάρολο, ο οποίος πάσχει από καρκίνο, ζωντανεύει ξανά την ελπίδα μιας συμφιλίωσης στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά έφυγε από το Λος Άντζελες χωρίς να χάσει χρόνο, μετά τη σοκαριστική ανακοίνωση του καρκίνου του πατέρα του, ο οποίος ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης του προστάτη στην οποία υποβλήθηκε, πριν από περίπου 10 ημέρες. Ο Χάρι εθεάθη σήμερα το μεσημέρι να φθάνει στο αεροδρόμιο του Λονδίνου Heathrow.

Όπως έγινε κατά την επίσκεψη- αστραπή που πραγματοποίησε για την ενθρόνιση του Καρόλου τον Μάιο, ο πρίγκιπας Χάρι, οι σχέσεις του οποίου έχουν ψυχρανθεί με τον πατέρα του και κυρίως με τον αδελφό του Ουίλιαμ, φαίνεται πως ήρθε μόνος από την Καλιφόρνια, χωρίς τη σύζυγό του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ.

«Ήρθε η στιγμή ο Χάρι να επιστρέψει στο σπίτι του;», διερωτάται η ταμπλόιντ The Mirror, η οποία, όπως η πλειονότητα των βρετανικών εφημερίδων, αφιερώνει μακροσκελή άρθρα για μια πιθανή συμφιλίωση μεταξύ των Ουίνδσορ.

Το ερώτημα που καίει είναι κυρίως να μάθει κανείς εάν ο Χάρι θα συναντηθεί επίσης με τον Ουίλιαμ, του οποίου η σύζυγος Κέιτ αναρρώνει επίσης έπειτα από μια επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί τροφοδοτώντας ποικίλα σενάρια.

«Καθώς ο Κάρολος είναι διαλυμένος από τη διαμάχη μεταξύ των γιων του και ελπίζει σε μια επαναπροσέγγιση, ο Ουίλιαμ είναι πεπεισμένος πως η εμπιστοσύνη (…) έχει ολοκληρωτικά χαθεί», υπογραμμίζει ο σχολιαστής της βασιλικής οικογένειας Ρίτσαρντ Κέι, σε δηλώσεις του στην Daily Mail.

Αν και ο βασιλιάς Κάρολος συνέχιζε να εμφανίζεται στοργικός προς τον μικρότερο γιο του, μιλώντας για παράδειγμα για την «αγάπη» του προς εκείνον στην ομιλία του την επομένη του θανάτου της Ελισάβετ, ο αδελφός του δεν έμοιαζε να έχει χωνέψει το γεγονός ότι εκφράστηκε σκληρά για εκείνον στην αυτοβιογραφία του Χάρι "Spare".

Ο δούκας του Σάσεξ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός προς τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον οποίο περιέγραψε ως «ευέξαπτο», ενώ περιέγραφε τον πόνο του, καθώς υπήρξε «η σκιά του, ο αντικαταστάτης (του), το plan B (του)» για ολόκληρη τη ζωή του. Υπαινίχθηκε επίσης ότι ο Ουίλιαμ δεν παντρεύτηκε την Κέιτ από αγάπη.

Κανένας διάλογος

Η τελευταία φορά που οι πρίγκιπες εμφανίστηκαν μαζί ήταν τον Σεπτέμβριο του 2022, για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ και σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Κέι, ο Ουίλιαμ και ο Χάρι δεν έχουν ανταλλάξει «ούτε λέξη» εδώ και μήνες.

Πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, η σχέση μεταξύ των δύο γιων της Lady Di, που ήταν πολύ δεμένοι κατά το παρελθόν, είχε ήδη επιδεινωθεί, με εντάσεις και διαμάχες με φόντο τη συνεχή πίεση του Τύπου στα βρετανικά σκάνδαλα.

Το ζεύγος Χάρι και Μέγκαν κατέληξε να κλείσει την πόρτα στη βασιλική οικογένεια και να απαρνηθεί τα καθήκοντά του για να φύγει στις ΗΠΑ το 2020, επικρίνοντας με αιχμηρό τρόπο τη βρετανική μοναρχία στις συνεντεύξεις του και σε μια σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με την ισχυρή Αμερικανίδα παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ, είχαν επίσης καταγγείλει πως τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν διερωτηθεί για το χρώμα του δέρματος που θα είχε ο γιος τους Άρτσι.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, τα ονόματα του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας Κέιτ αναφέρθηκαν στην ολλανδική έκδοση ενός νέου βιβλίου για τους Ουίνδσορ, το οποίο αποσύρθηκε ταχέως από τα ράφια των βιβλιοπωλείων από τον εκδότη του, ο οποίος επικαλέστηκε ένα «μεταφραστικό λάθος», όπως είχαν μεταδώσει βρετανικά ΜΜΕ.

Ο Χάρι επέστρεψε στη Βρετανία δύο φορές τον περασμένο χρόνο: για την ενθρόνιση του πατέρα του και τον Ιούνιο για μία από τις πολλές δίκες στις οποίες εμπλέκεται έχοντας απέναντί του τις βρετανικές ταμπλόιντ, εναντίον των οποίων διεξάγει έναν δικαστικό πόλεμο.

Παρά την απόσταση που παγιώθηκε μεταξύ των αδελφών, «η βασιλική οικογένεια, όπως κάθε οικογένεια, πρέπει να μείνει ενωμένη» μπροστά στη δοκιμασία του καρκίνου και μια επαναπροσέγγιση, ακόμη και διστακτική, θα μπορούσε να λάβει χώρα τις επόμενες εβδομάδες, εκτιμά ο ειδικός σε βασιλικά θέματα Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Το μοναδικό πράγμα που έχουν ακόμη κοινό είναι η αγάπη τους για τον «αγαπημένο πατέρα» τους, τον μοναδικό γονέα που τους έχει απομείνει», υπογραμμίζει η Καμίλα Τομινέι, μια ειδικός στη μοναρχία, σε δηλώσεις της στην Telegraph.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

