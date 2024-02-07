Οι κάλπες άνοιξαν σήμερα στο Αζερμπαϊτζάν για τις προεδρικές εκλογές, όπου πρόκειται να ψηφίσουν περισσότεροι από 6 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι και αναμένεται να επανεκλεγεί για άλλη μια φορά, απουσία οποιασδήποτε αντιπολίτευσης, ο αυταρχικός ηγέτης της χώρας Ιλχάμ Αλίεφ, ο οποίος ενισχύθηκε πρόσφατα από τη στρατιωτική επιτυχία του στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Σε μια χειρονομία υψηλού συμβολισμού, ο πρόεδρος Αλίεφ και η οικογένειά του ψήφισαν στη Χανκεντί, την κύρια πόλη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ (Στεπανακέρτ στα αρμενικά), ανακοινώθηκε από την αζερινή προεδρία.

Πρόκειται για την πρώτη ψηφοφορία στη μετασοβιετική ιστορία που οργανώνεται από το Αζερμπαϊτζάν στο Καραμπάχ, όπου 26 εκλογικά τμήματα άνοιξαν σήμερα. Είναι μια «ιστορική» ψηφοφορία, δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο πρόεδρος της κεντρικής εκλογικής επιτροπής Μαζαχίρ Πανάχοφ.

Ο 62χρονος Ιλχάμ Αλίεφ, ο οποίος κληρονόμησε την εξουσία μετά το θάνατο του πατέρα του το 2003, κρατάει τόσο σφιχτά τα ηνία αυτής της πετρελαϊκής χώρας του Καυκάσου ώστε καμιά έκπληξη δεν είναι δυνατή, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε επτά υποψηφίους, ένας από τους οποίους είναι ο Ιλχάμ Αλίεφ. Όμως καμία από τις άλλες προσωπικότητες που συμμετέχουν στις εκλογές δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή και «όλοι οι άλλοι υποψήφιοι έχουν υποστηρίξει τον πρόεδρο στο κοντινό παρελθόν», επισημαίνει σε έκθεσή του ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Μερικοί μάλιστα στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας έπλεξαν το εγκώμιο του Αλίεφ λέγοντας πως «έχει τηρήσει όλες τις υποσχέσεις του».

Σύμφωνα με παρατηρητές, τους οποίους επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο, οι έξι αντίπαλοι του Αλίεφ δεν είναι πραγματικοί αντίπαλοι και η πραγματική αντιπολίτευση, τα δύο μεγαλύτερα αντιπολιτευόμενα κόμματα, μποϊκοτάρουν αυτές τις εκλογές, όπως είχαν κάνει και με τις προηγούμενες, και τις χαρακτηρίζουν «φάρσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.