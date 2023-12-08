Άνδρας τέθηκε υπό κράτηση χθες Πέμπτη στην Όλμπανι, την πρωτεύουσα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αφού πυροβόλησε έξω από συναγωγή της πόλης, χωρίς πάντως να υπάρξει κανένας τραυματισμός, όπως ανακοίνωσε η κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ένας 28χρονος κινούνταν ύποπτα έξω από τη συναγωγή όπου Αμερικανοί εβραίοι γιόρταζαν τη Χανουκά.

Ο νεαρός «πυροβόλησε επανειλημμένα» και «έκανε απειλητικές δηλώσεις» έξω από τη συναγωγή Temple Israel, κατά την κυρία Χόκουλ, η οποία απέφυγε να επιβεβαιώσει αν όντως φώναξε «λευτεριά στην Παλαιστίνη», όπως ανέφερε η εφημερίδα Times Union, επικαλούμενη πηγές της στην αστυνομία.

Η Δημοκρατική κυβερνήτρια, στρατευμένη στον αγώνα εναντίον του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και στην προστασία των 2 εκατ. και πλέον Αμερικανών εβραίων στην πολιτεία της, εξέφρασε την ανακούφισή της που «δεν τραυματίστηκε κανένας».

«Η ασφάλεια των νεοϋορκέζων εβραίων δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Κάθε αντισημιτική ενέργεια είναι απαράδεκτη», τόνισε, με φόντο την αύξηση των προπηλακισμών και των επιθέσεων εναντίον εβραίων στις ΗΠΑ.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης (20 εκατ. κάτοικοι) «απορρίπτει το μίσος, τον αντισημιτισμό και την ισλαμοφοβία», διαβεβαίωσε η κυρία Χόκουλ, αναγγέλλοντας πως η αστυνομία θα τεθεί «σε κατάσταση συναγερμού» τις οκτώ ημέρες και νύκτες που γιορτάζεται η Χανουκά.

Η Κάθι Χόκουλ, όπως και ο Έρικ Άνταμς, ο δήμαρχος της πόλης της Νέας Υόρκης, που βρίσκεται κάπου 250 χιλιόμετρα νότια από την Όλμπανι, έχουν συμμετάσχει σε διαδηλώσεις υποστήριξης στο Ισραήλ και στους αμερικανούς εβραίους αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς.

Στη μεγαλούπολη με 8,5 εκατ. κατοίκους ζουν σχεδόν δυο εκατομμύρια εβραίοι και εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι.

Ο κ. Άνταμς διευκρίνισε από την πλευρά του πως τα μέτρα ασφαλείας θα «ενισχυθούν» γύρω από τα μενορά, κηροπήγια με οκτώ κλάδους, που τοποθετούνται συχνά σε δημόσιους ανοικτούς χώρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

