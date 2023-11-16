Η αστυνομία της Αρμενίας ερευνά την απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή του Γερεβάν, με φόντο τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Armenia’s only synagogue was purposefully burned down last night, in an antisemitic attack.pic.twitter.com/cEi82FWnsh November 16, 2023

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, στις 15 Νοεμβρίου κάποιος ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι άγνωστοι προσπαθούσαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του κτιρίου, στην οδό Ναρ Ντος του Γερεβάν. Η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για πρόκληση υλικών ζημιών.

Η Ρίμα Βαργιαπετιάν, η εκπρόσωπος της εβραϊκής κοινότητας της Αρμενίας, είπε ότι η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, την ώρα που το κτίριο της συναγωγής ήταν άδειο. Σε ένα βίντεο διακρίνονται πολλά άτομα να ρίχνουν δύο φορές κάποιο είδος καυσίμου στην είσοδο, αλλά δεν καταφέρνουν να φουντώσουν την πυρκαγιά. «Δεν υπάρχουν σοβαρές υλικές ζημίες», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος. «Είμαστε θυμωμένοι, η εβραϊκή κοινότητα δεν αντιμετώπισε ποτέ προβλήματα στην Αρμενία (…) είναι σαφές ότι εμφανίστηκαν κάποιες δυνάμεις που δεν εργάζονται κατά των Εβραίων αλλά κατά της Αρμενίας», πρόσθεσε.

Η Βαργιαπετιάν υποστήριξε ότι το βίντεο αναμεταδόθηκε από λογαριασμούς σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης του Αζερμπαϊτζάν. «Από αυτές τις πηγές ενημερώθηκε ο ραβίνος (για την απόπειρα εμπρησμού) και κάλεσε την πυροσβεστική», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

